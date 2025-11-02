嚴防野豬接近廚餘 全國27處廚餘掩埋場架電圍欄、自動相機

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季昨宣布，非洲豬瘟爆發的第二輪防控已完成，昨起至11月6日將展開第三階段的防疫作為。應變中心表示，為嚴防野豬接觸廚餘，已啟動全國27處廚餘掩埋場的巡查工作並架設電圍籬、紅外線自動相機監測，並針對周邊野豬族群的分布持續追蹤。

日前有民眾向台中市府通報，太平山區有民眾圈養6頭山豬，該場經證實後也被列為高風險管制對象，雖豬糞經農業局採樣檢驗結果為非洲豬瘟病毒陰性，但外界仍擔憂山豬不慎逃出圈養豬場接近廚餘掩埋場，恐釀疫情破口。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開記者會，林業及自然保育署保育管理組長羅尤娟表示，為了嚴防野豬接觸廚餘，農業部已啟動全國27處廚餘掩埋場巡查工作，並架設電圍籬、紅外線自動相機監測，目前已完成霧峰、后里廚餘掩埋場附近12台自動相機架設。

防檢署動物防疫組長林念農表示，也已要求各地方政府進行全國山區小型飼養場、圈養山豬（含混種）的豬場訪視，目前匡列20場，確認豬場圍籬、場內豬隻的健康狀況等，目前結果均為陰性。

陳駿季補充，現在防疫已經進入最關鍵的5天，也會檢視全國豬場自8月到昨天的死亡數量統計，看是否能找到特定日期死亡豬隻數量異常，或許能找到隱藏的風險。而圈養野豬的訪視也是本次的重點，只要確保未來5天本島與離島的豬隻都是乾淨的，11月7日才能順利解禁。

至於有民眾拿豬肉攤邊角料和內臟煮熟後餵食流浪狗，雖然禁宰期間改募集飼料，禁宰禁運解禁後，恐仍會用前述食材餵流浪狗。陳駿季表示，非洲豬瘟是很強烈的病毒，也可能再次發生疫情，反之解禁後進到國內市場的豬肉都是乾淨的，現階段比較擔心的是野豬和廚餘的接觸，但也再次呼籲民眾勿餵食遊蕩動物。