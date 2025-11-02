防非洲豬瘟疫情…台中太平山區有人養6隻山豬被檢舉 初驗均陰性

台中市傳出非洲豬瘟疫情至今進入第11天，有太平地區民眾檢舉，在山區有民眾私養6頭山豬，市府接獲通報後今天凌晨前往現場做環境糞便採樣，經中興大學初篩實驗室檢驗，4件環境糞便採樣皆為陰性。

農業局說，該豬場已增列為高風險豬場，農業局並派人到現場進行圍籬檢查與加固作業。因山豬為具有攻擊性之動物，已責付管理人圈養加強管理，另也會每日派員至現場訪查動物健康情形，注意山豬場周邊環境清潔。

市長盧秀燕今表示，非洲豬瘟不會感染人，但人可能帶動病毒，請民眾勿靠近或圍觀。她強調，疫情已經初露曙光，今天開始是最後關鍵五天，讓疫情止於案場，就可以確定並沒有外流，便可達成早日清零解封的目的，大家可以恢復正常的生活。