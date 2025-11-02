中市府私自再去案例場消毒 陳駿季：影響明日採樣魯莽不可取

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季昨宣布，非洲豬瘟爆發的第二輪防控已完成，昨起至11月6日將展開第三階段的防疫作為。農業部長陳駿季今天表示，原本明天要去梧棲案例養豬場進一步採檢，但台中市政府今天又私自派人跑去案場清消，導致出現變數，「這樣魯莽的行為實在不可取」。

日前梧棲確診養豬場的清消工作持續進行，經多次清消仍驗出病毒，國防部於10月30日、10月31日共出動110人次砲兵與35人次化學兵，加上台中市動保處42人次，共187人次，已完成案例場的地板豬糞汙泥刮除與環境清消作業，預計11月3日再度進場採檢。

其中31日採檢結果新增大門口、冰箱內部，以及運送廚餘的車踏板檢出病毒陽性，雖然昨天的化驗非洲豬瘟疫情，日前清消後仍在大門口、出入車輛等檢出病毒陽性反應，昨日公布採檢化驗結果均為陰性，但各界仍擔憂病毒已隨飼主活動將病毒帶至其他地方。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開記者會，陳駿季表示，原本預計明天要再到案例場採樣，但實在不曉得明天究竟能不能採樣，因為要等消毒液乾了以後才能採檢，否則採檢恐出現偽陰性的狀況，結果台中市政府今天又派員跑到案場清消，已經違反前進應變所的工作內容，這樣的作法實在魯莽。

陳駿季表示，前進應變所是要協助地方防疫，前進應變所每天早上都有開工作會議，結果台中市政府竟然沒有讓現場指揮官知道這件事情，也因此私自跑去消毒一事沒有被揭露，實在非常非常不可取，不希望再有這樣的行為出現，否則恐影響疫情的誤判，由於不知道台中市政府這樣做的理由究竟是什麼，已要求台中市政府晚間6點前說明，已要求不准任何人再次進入，現階段防疫為重，不會處理相關責任問題，明天公布的疫調將針對病毒來源做相關說明。