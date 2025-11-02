快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季表示，台中市政府今天私自派人再去梧棲案場清消，導致採檢出現變數，痛批這樣的行為不可取，已要求中市府今晚間6點前對此說明。記者林伯東／攝影
陳駿季表示，台中市政府今天私自派人再去梧棲案場清消，導致採檢出現變數，痛批這樣的行為不可取，已要求中市府今晚間6點前對此說明。記者林伯東／攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季昨宣布，非洲豬瘟爆發的第二輪防控已完成，昨起至11月6日將展開第三階段的防疫作為。農業部長陳駿季今天表示，原本明天要去梧棲案例養豬場進一步採檢，但台中市政府今天又私自派人跑去案場清消，導致出現變數，「這樣魯莽的行為實在不可取」。

日前梧棲確診養豬場的清消工作持續進行，經多次清消仍驗出病毒，國防部於10月30日、10月31日共出動110人次砲兵與35人次化學兵，加上台中市動保處42人次，共187人次，已完成案例場的地板豬糞汙泥刮除與環境清消作業，預計11月3日再度進場採檢。

其中31日採檢結果新增大門口、冰箱內部，以及運送廚餘的車踏板檢出病毒陽性，雖然昨天的化驗非洲豬瘟疫情，日前清消後仍在大門口、出入車輛等檢出病毒陽性反應，昨日公布採檢化驗結果均為陰性，但各界仍擔憂病毒已隨飼主活動將病毒帶至其他地方。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開記者會，陳駿季表示，原本預計明天要再到案例場採樣，但實在不曉得明天究竟能不能採樣，因為要等消毒液乾了以後才能採檢，否則採檢恐出現偽陰性的狀況，結果台中市政府今天又派員跑到案場清消，已經違反前進應變所的工作內容，這樣的作法實在魯莽。

陳駿季表示，前進應變所是要協助地方防疫，前進應變所每天早上都有開工作會議，結果台中市政府竟然沒有讓現場指揮官知道這件事情，也因此私自跑去消毒一事沒有被揭露，實在非常非常不可取，不希望再有這樣的行為出現，否則恐影響疫情的誤判，由於不知道台中市政府這樣做的理由究竟是什麼，已要求台中市政府晚間6點前說明，已要求不准任何人再次進入，現階段防疫為重，不會處理相關責任問題，明天公布的疫調將針對病毒來源做相關說明。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

中市府私自再去案例場消毒 陳駿季：影響明日採樣魯莽不可取

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季昨宣布，非洲豬瘟爆發的第二輪防控已完成，昨起至11月6日將展開第三階段的防疫作為。農...

屏東養豬第二大縣…周春米：廚餘未解禁前 不收外縣市廚餘

防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季昨說，若案例場以外的全台豬場持續未發現病毒，可望在本月7日解除禁運禁宰。屏東縣是全台養豬第二...

非洲豬瘟衝擊 桃市加碼廚餘清運補貼1.5萬、豬肉攤1萬

非洲豬瘟衝擊產業，農業部10月30日提出各項補貼措施。桃市府今宣布加碼補強中央措施，提供「廚餘清運人力補貼」每廚餘養豬場...

梧棲養豬場豬糞汙泥厚達10公分 化學兵清消完成明採樣

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，經多次清消仍驗出病毒，現場環境髒亂不堪，尤其豬糞與汙水結成厚達10公分的汙泥層，經出動化...

台南啟動受理豬肉攤商補助申請 每攤位最高補助3萬

受非洲豬瘟疫情影響，全台自10月22日起實施禁宰禁運措施，許多公有傳統市場生鮮豬肉攤商營運也連帶受到影響，台南市公有零售...

非洲豬瘟斃死豬數字兜不攏…三聯單遭塗改 鄭照新：移送檢調不推測

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，市府疫調查檢化製場三聯單，發現甲乙丙聯數字均不符。台中市副市長鄭照新今表示，該案已移送檢...

