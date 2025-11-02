快訊

屏東養豬第二大縣…周春米：廚餘未解禁前 不收外縣市廚餘

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（中）今表示，中央禁餵廚餘未解禁前，都不會收外縣市廚餘，後續此部分，要有比較強勢列管，攸關生態環境，大家都有責任，兼顧產業、生態與屏東環境條件，會做更具體明確的宣示。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今表示，中央禁餵廚餘未解禁前，都不會收外縣市廚餘，後續此部分，要有比較強勢列管，攸關生態環境，大家都有責任，兼顧產業、生態與屏東環境條件，會做更具體明確的宣示。記者劉星君／攝影

防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季昨說，若案例場以外的全台豬場持續未發現病毒，可望在本月7日解除禁運禁宰。屏東縣是全台養豬第二大縣，縣長周春米今說，縣府持續盤點相關數據。廚餘養豬部分，在中央禁餵廚餘未解禁前，都不會收外縣市廚餘，這部分會有較強勢的列管。

周春米說，昨中央會報有幾點共識，若沒特殊意外狀況，禁運禁宰會在11月7日解禁，但廚餘餵養豬部分，仍在評估，農業部與環境部也要考量相關產業，也有就廚餘是否可以繼續餵養，要有四個前提，農業部、環境部要繼續稽查，高溫蒸煮達一定時間，除了上傳照片，也要上傳蒸煮影像，隨時監控，達到四個要件，法令兼備，不是一時能達成。

周春米說，也要把環境建構好，才有空間去討論廚餘要不要繼續餵或禁。屏東縣是台灣養豬第二大縣，黑豬占15％，有產業、環保、公共安全衛生問題，縣府持續盤點相關數據，做後續因應，「我們的任務，確保國民安全健康、養豬產業與環境乾淨」

廚餘禁止外縣市進入，後續會解除這項管制嗎？周春米說，在非洲豬瘟發生前，屏東縣養豬業者有收外縣市廚餘，現今全面禁止，屏東縣每天生產廚餘40噸。中央禁餵廚餘未解禁前，現在都不會收外縣市廚餘，後續此部分，要有比較強勢列管，這攸關生態環境，大家都有責任，兼顧產業、生態與屏東環境條件，會做更具體明確的宣示。

非洲豬瘟 廚餘 屏東縣 周春米

相關新聞

屏東養豬第二大縣…周春米：廚餘未解禁前 不收外縣市廚餘

防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季昨說，若案例場以外的全台豬場持續未發現病毒，可望在本月7日解除禁運禁宰。屏東縣是全台養豬第二...

非洲豬瘟衝擊 桃市加碼廚餘清運補貼1.5萬、豬肉攤1萬

非洲豬瘟衝擊產業，農業部10月30日提出各項補貼措施。桃市府今宣布加碼補強中央措施，提供「廚餘清運人力補貼」每廚餘養豬場...

梧棲養豬場豬糞汙泥厚達10公分 化學兵清消完成明採樣

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，經多次清消仍驗出病毒，現場環境髒亂不堪，尤其豬糞與汙水結成厚達10公分的汙泥層，經出動化...

台南啟動受理豬肉攤商補助申請 每攤位最高補助3萬

受非洲豬瘟疫情影響，全台自10月22日起實施禁宰禁運措施，許多公有傳統市場生鮮豬肉攤商營運也連帶受到影響，台南市公有零售...

非洲豬瘟斃死豬數字兜不攏…三聯單遭塗改 鄭照新：移送檢調不推測

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，市府疫調查檢化製場三聯單，發現甲乙丙聯數字均不符。台中市副市長鄭照新今表示，該案已移送檢...

非洲豬瘟啟動第三階段防疫 盧秀燕：擴大封鎖範圍「守住疫情」

台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟，今防疫啟動第三階段。台中市府今指出，台中市新增2場高風險場共57場，除新增一場關聯場，另...

