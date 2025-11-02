屏東養豬第二大縣…周春米：廚餘未解禁前 不收外縣市廚餘

防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季昨說，若案例場以外的全台豬場持續未發現病毒，可望在本月7日解除禁運禁宰。屏東縣是全台養豬第二大縣，縣長周春米今說，縣府持續盤點相關數據。廚餘養豬部分，在中央禁餵廚餘未解禁前，都不會收外縣市廚餘，這部分會有較強勢的列管。

周春米說，昨中央會報有幾點共識，若沒特殊意外狀況，禁運禁宰會在11月7日解禁，但廚餘餵養豬部分，仍在評估，農業部與環境部也要考量相關產業，也有就廚餘是否可以繼續餵養，要有四個前提，農業部、環境部要繼續稽查，高溫蒸煮達一定時間，除了上傳照片，也要上傳蒸煮影像，隨時監控，達到四個要件，法令兼備，不是一時能達成。

周春米說，也要把環境建構好，才有空間去討論廚餘要不要繼續餵或禁。屏東縣是台灣養豬第二大縣，黑豬占15％，有產業、環保、公共安全衛生問題，縣府持續盤點相關數據，做後續因應，「我們的任務，確保國民安全健康、養豬產業與環境乾淨」

廚餘禁止外縣市進入，後續會解除這項管制嗎？周春米說，在非洲豬瘟發生前，屏東縣養豬業者有收外縣市廚餘，現今全面禁止，屏東縣每天生產廚餘40噸。中央禁餵廚餘未解禁前，現在都不會收外縣市廚餘，後續此部分，要有比較強勢列管，這攸關生態環境，大家都有責任，兼顧產業、生態與屏東環境條件，會做更具體明確的宣示。