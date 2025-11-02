台南啟動受理豬肉攤商補助申請 每攤位最高補助3萬

受非洲豬瘟疫情影響，全台自10月22日起實施禁宰禁運措施，許多公有傳統市場生鮮豬肉攤商營運也連帶受到影響，台南市公有零售市場內豬肉攤商約294攤，南市府經發局近期也啟動攤商營業損失補助作業，針對暫停營業收入損失每攤補助最高3萬元。

台南市長黃偉哲指出，台南許多餐飲業與知名小吃攤仰賴溫體豬，形成獨特的在地飲食文化，不過，因應防堵非洲豬瘟疫情，台南除配合中央政策強化防疫工作外，也要守護產業安全，照顧受影響的第一線豬肉攤商生計，尤其，豬肉攤更是傳統市場中不可或缺的一環。

經發局長張婷媛表示，本次除減收59處公有市場豬肉攤位1個月使用費外，中央每攤也補助最高3萬元，對象為南市府列管有案公、民有零售市場及攤販集中場內，專營販售生鮮豬肉攤商，攤商須在疫情前即在傳統市場內販售生鮮豬肉，且禁宰禁運期間配合政策，始得申請補助。