台南啟動受理豬肉攤商補助申請 每攤位最高補助3萬
受非洲豬瘟疫情影響，全台自10月22日起實施禁宰禁運措施，許多公有傳統市場生鮮豬肉攤商營運也連帶受到影響，台南市公有零售市場內豬肉攤商約294攤，南市府經發局近期也啟動攤商營業損失補助作業，針對暫停營業收入損失每攤補助最高3萬元。
台南市長黃偉哲指出，台南許多餐飲業與知名小吃攤仰賴溫體豬，形成獨特的在地飲食文化，不過，因應防堵非洲豬瘟疫情，台南除配合中央政策強化防疫工作外，也要守護產業安全，照顧受影響的第一線豬肉攤商生計，尤其，豬肉攤更是傳統市場中不可或缺的一環。
經發局長張婷媛表示，本次除減收59處公有市場豬肉攤位1個月使用費外，中央每攤也補助最高3萬元，對象為南市府列管有案公、民有零售市場及攤販集中場內，專營販售生鮮豬肉攤商，攤商須在疫情前即在傳統市場內販售生鮮豬肉，且禁宰禁運期間配合政策，始得申請補助。
經發局市場處說明，申請時須檢附申請表、營業照片或販售商品證明、負責人帳戶及身分證影本、切結書及領據等，近期將主動通知豬肉攤商並協助備妥文件，務求補助流程公開透明、作業迅速，後續會儘速彙整、審查資料後送交經濟部商發署核定，由商發署直接撥付攤商帳戶。
