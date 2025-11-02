台中廚餘去化 環保局：以焚化為主逐步取消掩埋

台中養豬場爆發非洲豬瘟，禁止廚餘養豬後，台中市採焚化與掩埋方式處理廚餘去化。環保局今天表示，明天起將以焚化為主，掩埋方式後續將逐步取消。

非洲豬瘟中央前進應變所今天在農業部防檢署台中分署召開記者會，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕及副市長鄭照新等率市府相關局處說明防疫作為。

對於廚餘禁止養豬後的去化問題，台中市原本整備12處掩埋場處理，因掩埋場衍生的環境問題受到外界質疑，台中市政府日前宣布只開放3處掩埋場，並增2處焚化廠供廚餘去化。鄭照新今天在會中表示，目前廚餘以焚化發電約202公噸占74%，掩埋為71公噸占26%，未來將努力增加焚化發電的量能。

台中市環保局長陳宏益補充說明，現在廚餘去化以焚化為主，之前因為有焚化爐在歲修2爐停爐，3日起將以焚化發電為主、沼氣發電為輔，逐步取消掩埋方式處理廚餘。

對於中部化製場目前不收台中市的死亡豬隻，鄭照新說，台中市有自己的處理機制。台中市農業局長張敬昌表示，中部化製場設在彰化與雲林，由中部各縣市一起使用，因為疫情關係，目前化製場不收中市的斃死豬，因此中央與台中共同設置生物處理機，做自用化製場。

對於目前是否有豬場內部清潔規定，非洲豬瘟中央前進應變所後勤組表示，畜牧場防疫部分都有設置相關防疫指引，因應非洲豬瘟有做防疫手札，昨天函請各縣市動物防疫機關提供給養豬場以落實清潔防疫，要求業者做好清潔消毒操作。至於豬糞處理方面沒有做規範，後續會再就細節做規範。

另方面，台中市環保局清潔隊人員因涉弊案遭司法機關羈押是否影響人力調度，台中市環保局表示，涉案首謀早於去年弊案爆發時即已開除，目前沒有人力調度問題。