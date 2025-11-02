快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

台中廚餘去化 環保局：以焚化為主逐步取消掩埋

中央社／ 台中2日電

台中養豬場爆發非洲豬瘟，禁止廚餘養豬後，台中市採焚化與掩埋方式處理廚餘去化。環保局今天表示，明天起將以焚化為主，掩埋方式後續將逐步取消。

非洲豬瘟中央前進應變所今天在農業部防檢署台中分署召開記者會，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕及副市長鄭照新等率市府相關局處說明防疫作為。

對於廚餘禁止養豬後的去化問題，台中市原本整備12處掩埋場處理，因掩埋場衍生的環境問題受到外界質疑，台中市政府日前宣布只開放3處掩埋場，並增2處焚化廠供廚餘去化。鄭照新今天在會中表示，目前廚餘以焚化發電約202公噸占74%，掩埋為71公噸占26%，未來將努力增加焚化發電的量能。

台中市環保局長陳宏益補充說明，現在廚餘去化以焚化為主，之前因為有焚化爐在歲修2爐停爐，3日起將以焚化發電為主、沼氣發電為輔，逐步取消掩埋方式處理廚餘。

對於中部化製場目前不收台中市的死亡豬隻，鄭照新說，台中市有自己的處理機制。台中市農業局長張敬昌表示，中部化製場設在彰化與雲林，由中部各縣市一起使用，因為疫情關係，目前化製場不收中市的斃死豬，因此中央與台中共同設置生物處理機，做自用化製場。

對於目前是否有豬場內部清潔規定，非洲豬瘟中央前進應變所後勤組表示，畜牧場防疫部分都有設置相關防疫指引，因應非洲豬瘟有做防疫手札，昨天函請各縣市動物防疫機關提供給養豬場以落實清潔防疫，要求業者做好清潔消毒操作。至於豬糞處理方面沒有做規範，後續會再就細節做規範。

另方面，台中市環保局清潔隊人員因涉弊案遭司法機關羈押是否影響人力調度，台中市環保局表示，涉案首謀早於去年弊案爆發時即已開除，目前沒有人力調度問題。

非洲豬瘟 廚餘

非洲豬瘟案場擴大封鎖 中市府：高風險增2場達57場

非洲豬瘟斃死豬數字兜不攏…三聯單遭塗改 鄭照新：移送檢調不推測

非洲豬瘟啟動第三階段防疫 盧秀燕：擴大封鎖範圍「守住疫情」

台中市廚餘掩埋場遭爆以土石覆土 市府強調不可能使用不合格材料

屏東養豬第二大縣…周春米：廚餘未解禁前 不收外縣市廚餘

防堵非洲豬瘟，農業部長陳駿季昨說，若案例場以外的全台豬場持續未發現病毒，可望在本月7日解除禁運禁宰。屏東縣是全台養豬第二...

非洲豬瘟衝擊 桃市加碼廚餘清運補貼1.5萬、豬肉攤1萬

非洲豬瘟衝擊產業，農業部10月30日提出各項補貼措施。桃市府今宣布加碼補強中央措施，提供「廚餘清運人力補貼」每廚餘養豬場...

梧棲養豬場豬糞汙泥厚達10公分 化學兵清消完成明採樣

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，經多次清消仍驗出病毒，現場環境髒亂不堪，尤其豬糞與汙水結成厚達10公分的汙泥層，經出動化...

台南啟動受理豬肉攤商補助申請 每攤位最高補助3萬

受非洲豬瘟疫情影響，全台自10月22日起實施禁宰禁運措施，許多公有傳統市場生鮮豬肉攤商營運也連帶受到影響，台南市公有零售...

非洲豬瘟斃死豬數字兜不攏…三聯單遭塗改 鄭照新：移送檢調不推測

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，市府疫調查檢化製場三聯單，發現甲乙丙聯數字均不符。台中市副市長鄭照新今表示，該案已移送檢...

非洲豬瘟啟動第三階段防疫 盧秀燕：擴大封鎖範圍「守住疫情」

台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟，今防疫啟動第三階段。台中市府今指出，台中市新增2場高風險場共57場，除新增一場關聯場，另...

