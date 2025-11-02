快訊

非洲豬瘟斃死豬數字兜不攏…三聯單遭塗改 鄭照新：移送檢調不推測

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
非洲豬瘟中央前進應變所今召開記者會。記者余采瀅／攝影
非洲豬瘟中央前進應變所今召開記者會。記者余采瀅／攝影

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，市府疫調查檢化製場三聯單，發現甲乙丙聯數字均不符。台中市副市長鄭照新今表示，該案已移送檢調，中市府不宜做相關推測，以免屆時檢調結果不符有誤導嫌疑。

農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單持有丙聯，甲、乙聯由化製車駕駛隨車攜帶，運抵化製場後供核對並留存甲聯，乙聯再由化製場匯集送交所在地動物防疫機關。

不過，非洲豬瘟疫情爆發後，台中市府統計的斃死豬數量一變再變，從117頭改為116頭，後又更正為78頭，昨又傳出化製場三聯單有塗改痕跡，斃死豬數量三聯都不一樣，迄今實際死豬數量仍兜不攏，更有豬農提到因化製車駕駛想衝高載運的豬量而改單。

對此，鄭照新今強調，市府主動發現化製場三聯單有誤，已經移送檢調調查，市府不宜作相關推測，以免屆時檢調結果不符，有誤導嫌疑。

媒體詢問，台中沒有化製場，過去斃死豬冰存在豬農家中，等到一定數量才通知化製車來載，未來有無可能調整作法？

台中市農業局長張敬昌說，化製場在彰化與雲林，供中部各縣市使用，但台中爆發非洲豬瘟後，化製場就不收台中斃死豬，中央已調度生物處理機處理，死豬在台中就地處理。

媒體再問，疫情期間，外縣市化製場不收台中斃死豬，以後也會這樣做？鄭照新說，未來會進行中長期規劃。

非洲豬瘟斃死豬數字兜不攏…三聯單遭塗改 鄭照新：移送檢調不推測

