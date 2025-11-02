豬隻禁運禁宰 本周五可望有前提解禁

首例非洲豬瘟造成禁運禁宰、禁廚餘養豬15天，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季昨表示，若案例場以外的全台豬場持續未發現病毒，可望在本周五（7日）解除禁運禁宰。明天對外說明疫調結果。

陳駿季表示，第二輪防疫作為已完成，並未發現台中案例場以外的案例，是病毒未擴散的好現象，但還在病毒潛伏期，必須等第3階段達成清零後才開市。

對於啟動第3階段防疫，他說，將針對每輛化製車抽檢5隻，若出現疑似症狀的斃死豬採取100%採檢，執行高強度PCR檢測，並強化養豬場的生物安全指引。

「現在到6日，是最關鍵時刻。」陳駿季說，若確認其他縣市的豬場都沒有非洲豬瘟病毒，順利的話，周五就可以解除禁運禁宰。

獸醫所所長鄧明中補充，3日會再對案例場環境採樣，若確認陰性，會在10日進行第二次檢測，若呈陽性，就會持續進行清消，直到檢測連續2次陰性為止。

陳駿季說，這15天禁運、留在豬場約35萬到39萬頭，若7日開始進場拍賣、屠宰，有可能因量多跌價，農業部將以登記制來管制總量，規畫1天登記約3萬頭。比過去每天平均2萬5千頭增加5千頭，必要時也會協調冷凍肉品公會，讓拍賣豬進入冷凍市場，後續再釋出。

至於廚餘養豬，陳駿季說，必須確保達成4個前提，才會重新啟動廚餘養豬。他說，須完成全台養豬場聯合稽查；蒸煮設備改為即時動態監控，確保蒸煮過程符合規範，並落實稽查；也須完備廚餘蒸煮相關法令，最後則是廚餘去化處理要完善。

陳駿季說，疫調已告一段落，還要經專家會議討論，預計明天對外完整說明。