彭啓明：廚餘去化缺口大 苗栗縣不再用廚餘養豬

聯合報／ 記者陳雅玲陳敬丰胡蓬生趙容萱簡慧珍陳俊智／連線報導

環境部長彭啓明昨天表示，廚餘去化短期內仍有很大的缺口，要盡量用掩埋、堆肥處理，中長期計畫規畫中，會盡快公布。苗栗縣政府前晚則轉向，宣布即日起縣內全面禁用廚餘養豬，即使未來中央宣布疫情解禁，仍將禁止廚餘養豬，以防疫情捲土重來。

彭啓明昨到雲林參加全台環保志工群英會，縣長張麗善再度疾呼，為保護全台養豬產業，應全面禁止廚餘養豬，推動一縣市一廚餘資源化處理廠，相信部長深明大義。

彭啓明當場回應，因應非洲豬瘟疫情，廚餘去化短期內仍有很大的缺口，目前盡量鼓勵能源化或資源化，15天至1個月內期間盡量用掩埋、堆肥方式處理，量能不足才焚化或掩埋處理。環境部會有中長期計畫，會盡快公布。

苗栗縣有全台唯一一座廚餘共同蒸煮場，縣府農業處指出，縣內有10場養豬場使用廚餘養豬，共飼養1萬3228頭，縣府將通知業者停用廚餘養豬，並展開輔導與配套，避免廚餘流入非法飼料用途。

