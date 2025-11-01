聽新聞
第3輪非洲豬瘟防疫啟動 應變中心：高規格防疫、目標「清零」
非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第44次會議會後記者會。應變中心指揮官、農業部部長陳駿季表示，已完成第二輪的防治措施，目前並無發現異常案例，將啟動第三階段的強化工作，包括針對化製車輛每輛車都要抽檢五隻，此外對出現疑似症狀的斃死豬百分之百採檢。
陳駿季特別感謝國防部馳援，從前天晚間進駐案例場後，首先先將案例場內的雜物、泥土清除，而在完成清潔工作後，化學兵也在昨日晚間進場進行消毒工作，在24小時內完成清潔及消毒工作，後續會由獸醫所及專家小組團隊，進行環境採樣，確認清潔消毒工作是否理想。
獸醫所所長鄧明中補充，後續會在3日進行案例場的環境採樣，若確認為陰性，會在10日進行第二次檢測，若呈現陽性，就會持續再進行清消工作，直到檢測連續2次陰性為止。
防檢署報告，目前全國5442場養豬場已經皆完成訪查，無論是高風險養豬場或一般養豬場，有送驗的檢體的檢驗結果皆為陰性；此外，也持續督導化製車、化製場、屠宰場和肉品市場自主消毒，而環境監測的結果也皆為陰性；另外，第二輪工作針對次一層關聯場進行擴大追查，包含養豬場（22場，其中1場停養）、屠宰場（1場）、肉品市場（7場）及化製場（2場）監測也皆為陰性。
環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，廚餘處理小組已緊急協助廿六場掩埋場處理廚餘，而為了防止野豬誤食露天廚餘，現已按照林業及自然保育署的建議加裝電圍籬，在電圍籬沒有完成前，不會在掩埋場緊急處理廚餘，此外現在全國廚餘的含水率還是很高，再次呼籲要將廚餘瀝乾、處理好，加速廚餘處理效能，希望全民共同努力。
