非洲豬瘟案場中央疫調 應變中心：3日對外說明

中央社／ 台北1日電

台中梧棲一處養豬場日前出現非洲豬瘟，中央災害應變中心籌組疫調團隊協助中市府釐清盲點，農業部長陳駿季今天說，疫調工作已告一段落，預計下週一（3日）對外完整說明。

台中市一處使用廚餘的養豬場日前爆發豬隻異常死亡，經農業部獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性，但該案場疫調仍有許多問題待釐清，非洲豬瘟中央災害應變中心10月29日決議組疫調團隊，協助台中市政府釐清盲點，包括獸醫人數、廚餘來源及去向等問題。

陳駿季今天表示，中央疫調團隊入場疫調，是因為台中市府進行相關疫調時還有未釐清的事項，擔憂可能有可疑關聯場被忽略，因此才由中央主導進行疫情調查。

他說，疫調目的是要找到源頭以及讓可能關聯場都能被匡列，相關疫調工作已經告一段落，後續還要經過專家會議討論，預計下週一對外公布。

陳駿季說，第一階段對外說明的疫調是針對可能來源跟關聯場進行說明，疫調過程中確實發現有非常多要精進之處，但現在以防疫為主，未來要加強防護的地方會在第二階段才對外說明，包含市府本身精進管理、或者是法規執行等。

非洲豬瘟 廚餘

