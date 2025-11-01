豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉行記者會。記者葉冠妤／攝影
台中市爆發全台首例非洲豬瘟，為防止疫情擴散，目前實施全台禁運禁宰、禁廚餘養豬。非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉行記者會，應變中心指揮官、農業部部長陳駿季說，若案例場以外的全台豬場持續未發現病毒，將可望在7日解除禁運禁宰。不過禁止廚餘養豬，必須先達成4個前提才考慮解除。此外，疫調將於下周一對外說明。

陳駿季表示，今天已經完成第二輪防疫作為，經過第一輪、第二輪積極防治，目前並未發現台中案例場以外的案例，病毒沒有往外擴散，這是好的現象，但他提醒，現在還在潛伏期，必須等到第三階段達成清零後才會讓開市。

關於第三階段的防疫工作，他指出，將針對所有進入化製廠的斃死豬進行採檢，執行高強度的PCR檢測。第二個工作重點則是強化豬場的生物安全指引，陳駿季說，經過兩輪豬場訪視，發現豬農對生物安全有一些忽略之處，會透過強化指引，讓豬農有重新的了解。

「現在到6號，是最關鍵時刻」陳駿季說，若確認其他縣市的豬場都沒有非洲豬瘟病毒，順利的話，11月7日就可以解除禁運禁宰。

陳駿季說，這15天禁運的豬、留在豬場約35萬到39萬頭之間，若7日開始進場拍買、屠宰，有可能因為量多跌價，農業部秉持維護市場秩序與價格，不會放讓想拍賣叫拍賣，將總量管制，預計採登記制，讓豬農登記交易、屠宰約3萬頭上下，比過去每天平均2萬5千頭增加5千，必要時也會協調冷凍肉品公會，讓拍賣豬進入冷凍市場，後續再釋出。

至於廚餘養豬，陳駿季強調必須確保4個前提已經達成，才會重新啟動廚餘養豬。他進一步說，須完成全台434個養豬場聯合稽查；蒸煮設備也要改為即時動態監控，確保蒸煮過程符合規範，而不是像過往照片上傳即可，同時也要確保未來的稽查落實；也須完備廚餘蒸煮相關法令，若不足就啟動修正，最後則是廚餘去化處理一定要完善。

他重申，現在僅允許飼養200頭豬隻，且蒸煮設備達1個小時90度的豬場，才能廚餘養豬，由地方政府發放再利用許可，以農業部立場，持續輔導豬場轉型用飼料的政策不會變。

此外，有關這次爆發非洲豬瘟的台中梧棲案例場疫調，陳駿季說，初步疫調已經完成，還要經過專家會議討論，預計周一對外完整說明。

