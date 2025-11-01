【重磅快評】非洲豬瘟病毒來源不確定，只能繼續亂槍打鳥？

昨天非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，在洋洋灑灑的一系列防疫措施與作為中，最引人關注的仍是此次台灣本土首例的非洲豬瘟病毒，究竟從何而來？只可惜，會中公布的非洲豬瘟病毒基因定序，卻是模稜兩可的「與中國、越南重組株相似」。

還原農業部官員的說法，台中確診豬場的非洲豬瘟已完成基因定序，確認為重組株，與中國及越南的相似度分別為99.95%、99.92%。但進行基因定序只是證明基因的排列方式，因為病毒也會演化，雖比對後與中國的重組株相似度高達99.95%以上，也就是1萬個點中有5個點不一樣，若這5個點可以確切比出相符序列，就可以確實證明病毒來自哪裡；但若現有基因庫沒有，就很難追查，只能說大概從哪裡來。

官員並表示，台灣後續會向世界動物衛生組織及基因庫提供基因定序，善盡台灣作為一個國際公民的責任。不過，提供基因定序並不是強制性。

從上述充斥專業與科學專業的話語中，人民或可體諒防疫人員在資訊有限情況下的無奈，卻也不禁生出些許疑惑：

首先，根據專家說法，重組毒株不同於突變毒株，必須要有兩種毒株同時感染一個細胞且都很活躍，才有可能重組，其誕生的條件非常苛刻，因為在感染第二種毒株時，很可能已對第一種毒株產生抗體。台中確診豬場病豬的病毒株，究竟是源自越南重組株、中國重組株，甚或是在台灣再行重組的新型重組株？是否有必要追根究柢，才有利於找出最佳防疫策略？

其次，既然各國提供世界動物衛生組織基因定序並非強制，很可能此次比對的越南、中國重組株，也並非是兩地的最新病毒株，能否就此確定病毒源於何地，更添疑問。換言之，如果設法取得越南、中國最新的病毒株，再與台中確診豬場病毒株做比對，應可更進一步確認來源，顯然眼前政府並無能力做到。

易言之，昨天記者會唯一確定的就是：仍無法確定病毒來源，且未來也有困難。

誠如一周前農業部長陳駿季所言，病毒來源仍需更多樣本與流行病學資料比對，任何「已定論來自越南」的說法都屬過度解讀；在疫情調查尚未完成前，不應憑單一基因片段推論國家來源。同樣的，任何「已定論來自中國」的說法，也理當屬過度解讀。但看如今民進黨政府的做法，卻明顯更偏向阻絕對岸。就以綠委急急要求下架來自對岸電商包裹、政院也表態將要求「限期落地」為例，殊不知淘寶、蝦皮分別自二○一八、一九年起，即已主動建立禁止疫區豬肉製品上架，或是阻斷台灣用戶搜尋、下單等措施。

至此，情勢已再明白不過：病毒源自何方恐將成懸案。從一般民眾的視角來理解，既然病毒源遲遲無法確定，說好聽的就是，如今就只能料敵從寬、做好全方位的撲滅阻絕工作；說難聽的則是，如此防疫是否也等同於亂槍打鳥，無法將有限的防疫資源與力量，精準投射在重點防疫區塊？這勢將是非洲豬瘟中央災害應變中心未來必須嚴肅面對與回答的問題。