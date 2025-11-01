非洲豬瘟禁止廚餘餵豬…台中瞄準廚餘機 爭取中央1.5億元補助

非洲豬瘟疫情全國禁止廚餘餵豬，如何去化成重要問題，台中市多名議員建議市府朝「廚餘機」下手。環保局表示，已盤點補助600處學校與社區大型廚餘機，校方或社區可直接將廚餘機處理後的殘渣就地利用，粗估經費需1.5億元，會積極向中央爭取。

台中每天廚餘量約360公噸，其中110公噸是生廚餘，送往外埔綠能生態園區發電，250公噸熟廚餘中，原本120公噸用於養豬，非洲豬瘟疫情開始後禁止廚餘養豬，每天多出的120公噸預計以焚化方式處理，雖然可以全數去化，勢必排擠焚化廠量能，垃圾燒不完。

民進黨議員張芬郁、謝家宜、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤表示，許多縣市都建立完整的廚餘再利用機制，如台北市設有田園銀行廚餘堆肥，雲林縣乾燥粉碎製成肥料，台南有高速發酵廠生成有機肥，嘉義以黑水虻消化，相比之下，台中進度落後。

張芬郁提出5種可行的廚餘去化方式，包含加速完成外埔綠能園區的二期設備、養殖黑水虻、做堆肥、興建蒸煮中心統一處理成飼料，以及要求新建案增設廚餘設備並補助市民購買廚餘機；她要求環保局排出優先順序，訂定明確的推動時程。

國民黨議員李中也認為，市府應該全面禁止廚餘養豬，並分年編列預算補助或贈送廚餘機，若家家戶戶都有廚餘機，每天的廚餘可以經機器攪拌後變成乾粉施肥，或直接排入下水道；假設每戶補助1萬元，台中市100萬戶所須經費就是100億元。

環保局長陳宏益表示，先前有試辦補助社區購入大型廚餘機，處理後的殘渣直接在現場堆肥，無須再送到掩埋場或焚化爐；之後若要補助學校或社區購買大型廚餘機，可比照此模式，就地處理用於堆肥。至於相關經費，市府會向中央爭取補助，目前各縣市都有這類問題，應是全國一致。

環保局指出，已盤點轄內校園與大型社區等廚餘量較高的地點，初步估計約有600處可以設置大型廚餘處理機，每台預估費用25萬元，市府會向中央爭取約1.5億元經費，配合中央「廚餘去化與資源化政策」，打造永續城市。

有國小校長表示，多數學校是與團膳業者簽約，由業者直接把廚餘帶走，如果校內沒有廚房，就沒有廚餘問題，不太清楚在校園內放置大型廚餘機的意義，甚至可能反而增加學校負擔；目前尚不知道市府具體的執行方案，會持續反映學校需求。