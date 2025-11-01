快訊

粿粿堅稱偷吃非主因！談婚變曝「生產費自己出」 5月首提離婚

接受法新社專訪！鄭麗文：「台灣非提款機 」美國期望遠超合理承受範圍

拒絕戀愛腦！3星座女不會「為愛感冒」...摩羯不信甜言蜜語、她自帶防護罩

聽新聞
0:00 / 0:00

影／廚餘去化成問題 彭啓明：短期仍有很大缺口 將推短中長期計畫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林是養豬大縣，縣長張麗善（右）向環境部長彭啓明（左）建議，應推動一縣市一廚餘資源化處理廠，以保護養豬產業。記者陳雅玲／攝影
雲林是養豬大縣，縣長張麗善（右）向環境部長彭啓明（左）建議，應推動一縣市一廚餘資源化處理廠，以保護養豬產業。記者陳雅玲／攝影

台中有廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全台廚餘去化受到關注，雲林是養豬大縣，縣長張麗善建請中央全面禁止廚餘養豬、推動一縣市一廚餘資源化處理廠，以保護養豬產業，環境部長彭啓明表示，廚餘去化短期內仍有很大的缺口，盡量用掩埋、堆肥方式處理，中長期計畫規畫中，會盡快公布。

全台平均每日產出廚餘2千多噸，其中62.6%用來養豬，彭啓明今到雲林參加全台環保志工群英會，張麗善再度疾呼為了保護全台的養豬產業，應全面禁止廚餘養豬，推動一縣市一廚餘資源化處理廠，相信部長深明大義。立委張嘉郡則表示，她已建議環境部推動一縣市一廚餘資源化處理場、家用廚餘機加碼補助，認為非洲豬瘟防疫與廚餘去化問題應脫鉤處理。

彭啓明當場回應，因應非洲豬瘟疫情，廚餘去化短期內仍有很大的缺口，目前盡量鼓勵能源化或資源化，15天至1個月內期間不足的地方，盡量用掩埋、堆肥的方式處理，量能不足的話，才用焚化或是掩埋的方式來做處理。

他表示，環境部針對廚餘去化會有中長期計畫，短期掩埋、堆肥優先，雲林縣推動廚餘資源化行之有年，積極作為是全台的標竿，包含雲林全面禁止廚餘養豬，並將廚餘做成肥料的經驗、跟企業的合作，或是新式的生質能廠，都是環境部規畫的方向，會盡快公布。

因為每個縣市的情況與資源不大一樣，未來不見得是每個縣市一個廚餘處理廠，環境部會整合各個縣市，一起來推出新的方案。

彭啓明說，環境部長真的不好當，短短幾個月內有很多環保議題，張麗善縣長很重視環保議題，是很好的典範，如果每個縣市首長都能這樣，他就不用那麼辛苦了。

環境部長彭啓明表示，廚餘去化短期內仍有很大的缺口，盡量用掩埋、堆肥方式處理，中長期計畫規畫中，會盡快公布。記者陳雅玲／攝影
環境部長彭啓明表示，廚餘去化短期內仍有很大的缺口，盡量用掩埋、堆肥方式處理，中長期計畫規畫中，會盡快公布。記者陳雅玲／攝影

非洲豬瘟 廚餘 彭啓明

延伸閱讀

稱風災光電板損壞「序號盤點不可行」 陳菁徽秀經濟部公文打臉環境部

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

水面光電將納環評 年底提廢棄處理方案

相關新聞

憂豬瘟肉品流入市面？ 石崇良：已準備後市場採檢機制、由醫檢師執行

我國5月才獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為「豬瘟非疫國」，10月就爆出首例非洲豬瘟案例，10月31日由農業部獸醫所完...

影／廚餘去化成問題 彭啓明：短期仍有很大缺口 將推短中長期計畫

台中有廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全台廚餘去化受到關注，雲林是養豬大縣，縣長張麗善建請中央全面禁止廚餘養豬、推動一縣市一...

豬肉禁運禁宰 彰化肉圓業者改推雞肉口味

受到非洲豬瘟疫情的影響，全台禁宰禁運令延到11月6日，也嚴重影響豬肉製品相關業者的營運，以豬肉為食材的彰化小吃，紛紛做出...

中央成立廚餘去化協調所首開會 盤點各縣市處理量能「目前足夠」

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國禁止廚餘餵豬，中央日前成立廚餘去化前進協調所，昨天第一次邀請全國各縣市環保局開會。環...

感謝民間防疫戰士 盧秀燕昨推出3大方案後今再加碼飼料餵豬補助

台中爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國豬隻禁運禁宰、禁止餵食廚餘，衝擊產業與廚餘清運，台中市長盧秀燕昨天宣布，感謝民間防疫夥...

影／防豬瘟加強離島返台航線安檢 海巡登新台馬輪拆檢2成貨物

因應國內出現非洲豬瘟疫情，海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，來自馬祖的新台馬客貨輪昨抵達基隆港，海巡運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。