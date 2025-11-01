影／廚餘去化成問題 彭啓明：短期仍有很大缺口 將推短中長期計畫

台中有廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全台廚餘去化受到關注，雲林是養豬大縣，縣長張麗善建請中央全面禁止廚餘養豬、推動一縣市一廚餘資源化處理廠，以保護養豬產業，環境部長彭啓明表示，廚餘去化短期內仍有很大的缺口，盡量用掩埋、堆肥方式處理，中長期計畫規畫中，會盡快公布。

全台平均每日產出廚餘2千多噸，其中62.6%用來養豬，彭啓明今到雲林參加全台環保志工群英會，張麗善再度疾呼為了保護全台的養豬產業，應全面禁止廚餘養豬，推動一縣市一廚餘資源化處理廠，相信部長深明大義。立委張嘉郡則表示，她已建議環境部推動一縣市一廚餘資源化處理場、家用廚餘機加碼補助，認為非洲豬瘟防疫與廚餘去化問題應脫鉤處理。

彭啓明當場回應，因應非洲豬瘟疫情，廚餘去化短期內仍有很大的缺口，目前盡量鼓勵能源化或資源化，15天至1個月內期間不足的地方，盡量用掩埋、堆肥的方式處理，量能不足的話，才用焚化或是掩埋的方式來做處理。

他表示，環境部針對廚餘去化會有中長期計畫，短期掩埋、堆肥優先，雲林縣推動廚餘資源化行之有年，積極作為是全台的標竿，包含雲林全面禁止廚餘養豬，並將廚餘做成肥料的經驗、跟企業的合作，或是新式的生質能廠，都是環境部規畫的方向，會盡快公布。

因為每個縣市的情況與資源不大一樣，未來不見得是每個縣市一個廚餘處理廠，環境部會整合各個縣市，一起來推出新的方案。