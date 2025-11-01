快訊

5天前才悼念「Benz哥」許紹雄！馮淬帆辭世 發文竟一語成讖

日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

當還稅於民搞成「還債於民」普發現金背後沒告訴你的事

中央成立廚餘去化協調所首開會 盤點各縣市處理量能「目前足夠」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市環保局表示，一直在調整焚化與掩埋的比例，目前約是焚70%、掩埋30%，后里焚化廠3日歲修完成後，會盡量朝向全部焚化。記者陳敬丰／攝影
台中市環保局表示，一直在調整焚化與掩埋的比例，目前約是焚70%、掩埋30%，后里焚化廠3日歲修完成後，會盡量朝向全部焚化。記者陳敬丰／攝影

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國禁止廚餘餵豬，中央日前成立廚餘去化前進協調所，昨天第一次邀請全國各縣市環保局開會。環境部指出，會議中盤點各縣市廚餘處理量能，包含台中，目前緊急去化量能都足夠，但長期還是要朝能源化、再利用等方向處理。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，環境部管理署副署長林左祥表示，昨天廚餘去化中央前進協調所第一次開會，邀集各縣市環保局與4名專家學者，詳細盤點各縣市廚餘處理量能，目前包含台中市，全國量能軍足夠。

林左祥說，會議上專家學者指出，短期廚餘可以依靠掩埋或焚化，但長期方向還是要朝能源化、資源化、快速發酵、生物處理或集中蒸煮的方式；他也表示，目前觀察家戶廚餘或餐廳廚餘還是有水分過高的狀況，請各縣市加強宣導，廚餘要盡量瀝乾水分。

關於目前各縣市使用的廚餘掩埋場，林左祥強調，會中已請林保署說明，廚餘掩埋場要設置電圍籬或圍網，以免遭野豬等野生動物闖入覓食。防檢署台中分署副組長余俊明指出，以台中的掩埋場為例，已經架設號圍籬圍網設施，林保署也啟動自動相機監控。

媒體詢問，台中市焚化量能是否足夠？台中市環保局回應，一直在調整焚化與掩埋的比例，目前約是焚70%、掩埋30%，后里焚化廠正在歲修，11月3日歲修完成後，市府會盡量朝全部焚化的方向去化，掩埋場備而不用；掩埋並非不符合規定，只是這階段外界認為焚化較令人放心。

媒體也問，焚化廠本身還要焚化垃圾，要焚化廚餘必然產生排擠，如何處置？林左祥表示，台中市目前是打包後暫置於掩埋場，其他縣市也可能出現這類狀況，環境部已經要求，若各縣市有無法焚化的垃圾須要暫置掩埋場，務必做好打包處理，不可裸露影響環境。

環境部管理署副署長林左祥表示，廚餘去化中央前進協調所昨天第一次邀集各縣市環保局開會，盤點各縣市廚餘去化量能均足夠。記者陳敬丰／攝影
環境部管理署副署長林左祥表示，廚餘去化中央前進協調所昨天第一次邀集各縣市環保局開會，盤點各縣市廚餘去化量能均足夠。記者陳敬丰／攝影

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

感謝民間防疫戰士 盧秀燕昨推出3大方案後今再加碼飼料餵豬補助

苗栗縣下達禁用廚餘養豬命令 農業處：即使疫情結束仍將維持禁令

黑毛豬喜歡吃廚餘？張嘉郡打臉曝真正原因 禁餵才能根絕非洲豬瘟

影／揭台中「廚餘噴泉」江和樹喊：阿娘威，好噁心！市府說話了

相關新聞

憂豬瘟肉品流入市面？ 石崇良：已準備後市場採檢機制、由醫檢師執行

我國5月才獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為「豬瘟非疫國」，10月就爆出首例非洲豬瘟案例，10月31日由農業部獸醫所完...

中央成立廚餘去化協調所首開會 盤點各縣市處理量能「目前足夠」

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國禁止廚餘餵豬，中央日前成立廚餘去化前進協調所，昨天第一次邀請全國各縣市環保局開會。環...

感謝民間防疫戰士 盧秀燕昨推出3大方案後今再加碼飼料餵豬補助

台中爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國豬隻禁運禁宰、禁止餵食廚餘，衝擊產業與廚餘清運，台中市長盧秀燕昨天宣布，感謝民間防疫夥...

影／防豬瘟加強離島返台航線安檢 海巡登新台馬輪拆檢2成貨物

因應國內出現非洲豬瘟疫情，海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，來自馬祖的新台馬客貨輪昨抵達基隆港，海巡運...

非洲豬瘟養豬場斃死豬三聯單甲乙丙聯出入 中市府證實「確實有落差」

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，根據化製場三聯單，共有78頭斃死豬，但送往雲林化製場的三聯單疑遭塗改，昨雲林縣動防所表示10...

台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟 豬農住家採檢結果出爐：全部陰性

台中梧棲養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，養豬場多次被驗出環境帶有病毒，豬農住家就在豬場旁，相關單位擔心住家也可能是感染源，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。