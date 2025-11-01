中央成立廚餘去化協調所首開會 盤點各縣市處理量能「目前足夠」

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國禁止廚餘餵豬，中央日前成立廚餘去化前進協調所，昨天第一次邀請全國各縣市環保局開會。環境部指出，會議中盤點各縣市廚餘處理量能，包含台中，目前緊急去化量能都足夠，但長期還是要朝能源化、再利用等方向處理。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，環境部管理署副署長林左祥表示，昨天廚餘去化中央前進協調所第一次開會，邀集各縣市環保局與4名專家學者，詳細盤點各縣市廚餘處理量能，目前包含台中市，全國量能軍足夠。

林左祥說，會議上專家學者指出，短期廚餘可以依靠掩埋或焚化，但長期方向還是要朝能源化、資源化、快速發酵、生物處理或集中蒸煮的方式；他也表示，目前觀察家戶廚餘或餐廳廚餘還是有水分過高的狀況，請各縣市加強宣導，廚餘要盡量瀝乾水分。

關於目前各縣市使用的廚餘掩埋場，林左祥強調，會中已請林保署說明，廚餘掩埋場要設置電圍籬或圍網，以免遭野豬等野生動物闖入覓食。防檢署台中分署副組長余俊明指出，以台中的掩埋場為例，已經架設號圍籬圍網設施，林保署也啟動自動相機監控。

媒體詢問，台中市焚化量能是否足夠？台中市環保局回應，一直在調整焚化與掩埋的比例，目前約是焚70%、掩埋30%，后里焚化廠正在歲修，11月3日歲修完成後，市府會盡量朝全部焚化的方向去化，掩埋場備而不用；掩埋並非不符合規定，只是這階段外界認為焚化較令人放心。