感謝民間防疫戰士 盧秀燕昨推出3大方案後今再加碼飼料餵豬補助

台中爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國豬隻禁運禁宰、禁止餵食廚餘，衝擊產業與廚餘清運，台中市長盧秀燕昨天宣布，感謝民間防疫夥伴，推出免廚餘處理費、廚餘清運駕駛補助、豬肉攤商補助3大方案，今天她再加碼，補助原本以廚餘養豬的豬場飼料費，每頭豬100元。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，盧秀燕表示，昨天已經公布3大方案，今天再加1個，台中市152個養豬場中，有36個用廚餘餵豬，這段時間全國禁止廚餘餵豬，改採飼料或非廚餘，飼養成本比廚餘養豬稍高，中央已推出補助，市府跟進加碼。

盧秀燕說，中央針對廚餘養豬場在這15天每頭豬補助300元，市府加碼100元，這36個養豬場每頭豬共可得到400元補助；這既是感謝豬場配合，也希望以階段性補助鼓勵豬場轉型，疫情結束後也改採飼料餵豬，降低各種疾病發生的可能性。

盧秀燕指出，目前市府已對相關產業推出4大方案，第一，廚餘處理費免費，第二，廚餘清運駕駛依噸數、簽名、車號等等給予津貼，最高每車次1500元，第三，新鮮豬肉攤商休市加碼補助，第四，廚餘養豬場改採飼料補助；市府會繼續秉持公開透明態度，公私團結合作防疫。

媒體詢問，目前已經是豬隻禁運禁宰第十天，是否還有豬肉攤商營業？餐廳小吃是受到影響？經濟發展局長張峯源說，目前台中只有少數幾家位於海線的豬肉攤商營業，主要販售冷凍或冷藏進口豬；據他了解，習慣使用溫體豬的肉圓、肉包、滷肉飯等店家，的確受到影響停業。