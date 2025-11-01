聽新聞
影／防豬瘟加強離島返台航線安檢 海巡登新台馬輪拆檢2成貨物
因應國內出現非洲豬瘟疫情，海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，來自馬祖的新台馬客貨輪昨抵達基隆港，海巡運用背散射手持式X光機及電子內視搜索檢查鏡，拆檢可疑貨物計309件，抽檢比例逾20%。
海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物，同時結合友軍機關加強跨境查緝，嚴防疫情自境外入侵。
昨上午8時，來自金門地區的一艘雜貨輪進入台北港後，北部分署第八岸巡隊台北商港安檢所立即派遣3車10人，針對冷凍櫃與雜貨櫃共14櫃全數開櫃查驗，拆檢可疑貨物13件，並對33個空櫃抽檢18櫃。
昨晚7時，來自馬祖的新台馬客貨輪抵達基隆港，北部分署第二岸巡隊會同基隆港務警察總隊，出動6車26人及2隻檢疫犬，由第二巡防區指揮部林志明主任親赴現場督導。海巡運用背散射手持式X光機及電子內視搜索檢查鏡，拆檢可疑貨物計309件，16輛車，提升整體抽檢比例逾20%，嚴守防疫關卡。
北部分署自10月22日疫情爆發以來，已出動825車次、1236人次，巡查190處灘岸，全面監控病毒可能入侵路徑。呼籲旅客切勿違規攜帶豬肉製品入境。
