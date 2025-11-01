快訊

新竹男帶「牛肉堡」看電影…威秀影城拒售票 消保官說話了

5天前才悼念「Benz哥」許紹雄！馮淬帆辭世 發文竟一語成讖

日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

聽新聞
0:00 / 0:00

影／防豬瘟加強離島返台航線安檢 海巡登新台馬輪拆檢2成貨物

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物。圖／海巡署提供
海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物。圖／海巡署提供

因應國內出現非洲豬瘟疫情，海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，來自馬祖的新台馬客貨輪昨抵達基隆港，海巡運用背散射手持式X光機及電子內視搜索檢查鏡，拆檢可疑貨物計309件，抽檢比例逾20%。

海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物，同時結合友軍機關加強跨境查緝，嚴防疫情自境外入侵。

昨上午8時，來自金門地區的一艘雜貨輪進入台北港後，北部分署第八岸巡隊台北商港安檢所立即派遣3車10人，針對冷凍櫃與雜貨櫃共14櫃全數開櫃查驗，拆檢可疑貨物13件，並對33個空櫃抽檢18櫃。

昨晚7時，來自馬祖的新台馬客貨輪抵達基隆港，北部分署第二岸巡隊會同基隆港務警察總隊，出動6車26人及2隻檢疫犬，由第二巡防區指揮部林志明主任親赴現場督導。海巡運用背散射手持式X光機及電子內視搜索檢查鏡，拆檢可疑貨物計309件，16輛車，提升整體抽檢比例逾20%，嚴守防疫關卡。

北部分署自10月22日疫情爆發以來，已出動825車次、1236人次，巡查190處灘岸，全面監控病毒可能入侵路徑。呼籲旅客切勿違規攜帶豬肉製品入境。

海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物。圖／海巡署提供
海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物。圖／海巡署提供
海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物。圖／海巡署提供
海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物。圖／海巡署提供
海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物。圖／海巡署提供
海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，嚴格查驗船舶、旅客行李及貨物。圖／海巡署提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

憂豬瘟肉品流入市面？ 石崇良：已準備後市場採檢機制、由醫檢師執行

簡又新喊話重新思考核能政策 曾文生：找國外專家協助安檢

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

高美景觀橋女子今晨墜橋 幸遇退潮中海巡警消聯手搶救

相關新聞

憂豬瘟肉品流入市面？ 石崇良：已準備後市場採檢機制、由醫檢師執行

我國5月才獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為「豬瘟非疫國」，10月就爆出首例非洲豬瘟案例，10月31日由農業部獸醫所完...

中央成立廚餘去化協調所首開會 盤點各縣市處理量能「目前足夠」

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國禁止廚餘餵豬，中央日前成立廚餘去化前進協調所，昨天第一次邀請全國各縣市環保局開會。環...

感謝民間防疫戰士 盧秀燕昨推出3大方案後今再加碼飼料餵豬補助

台中爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國豬隻禁運禁宰、禁止餵食廚餘，衝擊產業與廚餘清運，台中市長盧秀燕昨天宣布，感謝民間防疫夥...

影／防豬瘟加強離島返台航線安檢 海巡登新台馬輪拆檢2成貨物

因應國內出現非洲豬瘟疫情，海巡署北部分署提升外離島返台航線安檢密度與拆驗比例，來自馬祖的新台馬客貨輪昨抵達基隆港，海巡運...

非洲豬瘟養豬場斃死豬三聯單甲乙丙聯出入 中市府證實「確實有落差」

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，根據化製場三聯單，共有78頭斃死豬，但送往雲林化製場的三聯單疑遭塗改，昨雲林縣動防所表示10...

台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟 豬農住家採檢結果出爐：全部陰性

台中梧棲養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，養豬場多次被驗出環境帶有病毒，豬農住家就在豬場旁，相關單位擔心住家也可能是感染源，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。