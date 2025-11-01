台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟 豬農住家採檢結果出爐：全部陰性

台中梧棲養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，養豬場多次被驗出環境帶有病毒，豬農住家就在豬場旁，相關單位擔心住家也可能是感染源，昨到老農家中採檢、清消。台中市府表示，今天上午檢驗結果出爐，採檢10個點全部呈陰性，病毒沒有外溢。

案例場經過多次清消，持續檢驗出環境帶有非洲豬瘟病毒，農業部請求國防部支援清消，國軍前晚、昨天共出動110人次砲兵與35人次化學兵，加上台中市動保處42人次，共187人次，昨晚9時半完成案例場的地板汙泥刮除與環境清消作業。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，指揮官、農業部次長杜文珍表示，台灣有過處理口蹄疫和禽流感的防疫經驗，案場清消都有固定作業流程；昨晚清消完成城後，消毒水須要靜置一段時間與環境消毒作用，因此獸醫所下周一才會再次進場採檢，若陰性隔7天要再採檢一次，若陽性繼續加強清消。

台中市長盧秀燕表示，疫調過程中，市府發現案例場、住家、豬農之間都有通聯性，昨天在中央地方應變會議提出，希望進入豬農住家採檢清消，徵得杜文珍同意，昨天進場採檢10個點，現場有專家指導，連夜送淡水化驗，今早結果出爐，全呈陰性；下周市府會再次到豬農住家採檢，讓外界放心。