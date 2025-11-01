堵非洲豬瘟入侵台南 48小型養豬場全面稽查沒異常

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
堵非洲豬瘟入侵台南48小型養豬場全面稽查，沒發現異常。圖／台南市政府提供
非洲豬瘟疫情持續國際間蔓延，台南市政府為確保豬隻產業安全，針對20頭以下小型養豬場查核輔導、包括山豬與寵物豬養殖場。農業局上午表示，昨天已完成稽查全台南48場，沒有發現任何異常。

台南市小型養豬業者分布龍崎、左鎮、玉井、楠西等山區與下營、六甲、佳里麻豆等平地行政區。

雖查核結果無異常，農業局稱查核時已加強宣導養豬場自主生物安全防疫工作。

農業局長李芳林表示，小型養豬場查核後繼續強化場內斃死豬採樣監測工作，查核並非為懲罰，而是為協助業者提升自我防疫能力，將持續與中央農業部合作，並整合市府各局處及公所，全面提升防疫查核強度，嚴守非洲豬瘟防線，守護市民食安與畜牧產業安全。

動保處長方川和說，非洲豬瘟致病力極強，入侵將造成嚴重損失。養豬戶務必遵守各項防疫規定，死亡豬隻應立即通報，嚴禁場外棄置或自行掩埋，以防疫情擴散，發現豬隻異常死亡，立即通報動保處防疫專專線06-6323039。

市長黃偉哲表示，20頭以下小場多家庭式飼養，設施簡易及飼養環境相對開放，若防疫觀念不足，極易成為疫情防控破口。市府已指派動保處及區公所防疫人員深入山區及偏遠地區逐場訪查。重點包括落實禁止廚餘餵豬政策，場區出入口消毒設施及定期使用有效消毒藥劑，異常死亡即時通報紀錄，場內車輛人員動線管理是否符合生物安全原則，加強防疫宣導。

