憂豬瘟肉品流入市面？ 石崇良：已準備後市場採檢機制、由醫檢師執行

我國5月才獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為「豬瘟非疫國」，10月就爆出首例非洲豬瘟案例，10月31日由農業部獸醫所完成台中豬場非洲豬瘟病毒定序，染疫豬場流入市面的豬隻，陸續銷毀或封存。衛福部長石崇良今天表示，目前全台禁宰豬隻，市售豬肉產品占無疑慮，但衛福部已準備好檢驗機制及量能，未來若有非洲豬瘟肉品流入市場，可由醫檢師進行採檢、定序。

石崇良今天出席「台灣醫事檢驗學會40周年慶」時說，因應社會變遷，愈來愈多檢驗需要被開發，近期國內爆出非洲豬瘟疫情，以往負責處理醫院檢體的醫檢師，不需檢驗豬肉，而是由獸醫所進行檢驗，但因應本次非洲豬瘟，衛福部已開發檢驗方式，並借助醫檢師力量，未來可檢驗市售豬肉非洲豬瘟病毒，並進行病毒定序。

石崇良表示，非洲豬瘟定序與醫療生技產業中的「實驗室開發檢測（LDT）」概念類似，在檢驗方式產品化之前，根據學理及過去檢驗基礎，開發出全新檢驗流程，這必須有厚實基礎才能完成，「不是每個國家要驗什麼病毒就能驗」，新冠病毒時期也是類似情況，因應疫情需求，必須發展PCR、執行病毒定序。

農業部獸醫所日前完成非洲豬瘟定序，確認病毒株為重組株，與中國、越南重組株相似度分別高達99.95%、99.92%。石崇良表示，豬瘟疫情截至目前，是由農業部主責相關案場豬隻檢驗，但衛福部已做好準備，「隨時可執行肉品豬瘟檢驗及病毒定序」，國內豬隻禁宰政策尚未解禁，因此尚無疑慮豬隻流向後市場問題，但未來若有相關產品在市面上販售，「我們已經具備檢驗能力。」

另，近期加熱菸上市，卻因業者未標註尼古丁含量而被下架，又重新上架。石崇良表示，隨菸品發展，也必須開發檢驗方式，只要菸品上架，衛政單位都會派人至市場上抽驗，截至目前為止，抽驗品項尼古丁含量，均與包裝上標示相符，近期重新上架的加熱菸產品，衛福部國健署已完成抽驗，結果與包裝標示相同，且符合法規尼古丁上限。

※ 提醒您：吸菸有礙健康