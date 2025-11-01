快訊

范姜到底看到什麼證據？粿粿崩潰「從我iPad看到私人內容」

吳音寧接台肥董事長「踢走環工博士」農業部細數她政績

MLB／山本由伸扛住了！6局好投拯救道奇 與藍鳥決戰世界大賽G7

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆宣布公有及零售攤商減1月租金 生鮮豬肉攤加碼補助1萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆宣布公有及零售攤商減1月租金，生鮮豬肉攤加碼補助1萬。圖／基隆市政府提供
基隆宣布公有及零售攤商減1月租金，生鮮豬肉攤加碼補助1萬。圖／基隆市政府提供

因非洲豬溫中央自10月22日起實施生鮮豬肉及其製品禁運，因沒有貨源，基隆多處傳統市場豬肉及加工製品攤商暫停營業，市府今天宣布公有及零售攤販集中場攤商減免1個月租金，生鮮豬肉攤則加碼補助1萬，再加上中央的3萬，每攤最高可補助獲4萬。

市府今宣布啟動「市場攤商租金減免方案」，協助受影響攤商共度停業期間的經營困境，相關市場攤商如有符合停業條件者，可向產業發展處市場及商業發展科提出申請。

首波減免針對基隆市公有及零售攤販集中場，自10月22日禁運禁宰限令起，受影響的生鮮豬肉及豬肉製品攤販有實際停業者將減免1個月租金；生鮮豬肉攤則加碼補助1萬元，再加上中央補助3萬元，每攤最高補助4萬元；後續若中央公告延長禁運期限，市府亦將依規持續滾動調整減免期間。

市府盤點全市受影響市場共17處，生鮮豬肉攤位82攤、豬肉製品及食品攤位196攤，合計278攤。

市長謝國樑表示，面對非洲豬瘟防疫工作，市府全力配合中央防疫政策，租金減免措施不僅能減輕攤商短期營運壓力，疫後也將透過多元行銷方案重拾消費者購買信心，全力協助攤商回復商機。

產業發展處指出，此次受影響最顯著的市場包括博愛市場、仁愛市場、成功市場與信義市場等地區，涉及生鮮豬肉、豬肉製品及食品攤商約270餘戶。除租金減免外，市府亦將研擬協助推廣其他肉品及熟食替代商品，並於市場復業後舉辦行銷宣傳活動，協助業者恢復買氣。

基隆市政府表示，透過租金減免、行銷輔導與安全宣導等多面向措施，協助攤商度過防疫挑戰。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

詐團頻冒基隆市府辦座談、放煙火、開課等徵人索資 市府：假的

挺豬肉攤度難關！中央每攤補助3萬元 台中今加碼每攤再發1.5萬元

非洲豬瘟衝擊…北市豬肉攤免收1個月租金 今加碼補助每攤1萬元

基隆電動公車明年底30輛上路 全數更換要再等4至5年

相關新聞

黑毛豬喜歡吃廚餘？張嘉郡打臉曝真正原因 禁餵才能根絕非洲豬瘟

國民黨立委張嘉郡呼籲應全面禁止廚餘養豬。對於媒體報導黑毛豬「喜歡吃廚餘」，她在政治評論員黃暐瀚「暐瀚撞新聞」節目上表示，...

憂豬瘟肉品流入市面？ 石崇良：已準備後市場採檢機制、由醫檢師執行

我國5月才獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為「豬瘟非疫國」，10月就爆出首例非洲豬瘟案例，10月31日由農業部獸醫所完...

台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟 豬農住家採檢結果出爐：全部陰性

台中梧棲養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，養豬場多次被驗出環境帶有病毒，豬農住家就在豬場旁，相關單位擔心住家也可能是感染源，昨...

堵非洲豬瘟入侵台南 48小型養豬場全面稽查沒異常

非洲豬瘟疫情持續國際間蔓延，台南市政府為確保豬隻產業安全，針對20頭以下小型養豬場查核輔導、包括山豬與寵物豬養殖場。農業...

基隆宣布公有及零售攤商減1月租金 生鮮豬肉攤加碼補助1萬

因非洲豬溫中央自10月22日起實施生鮮豬肉及其製品禁運，因沒有貨源，基隆多處傳統市場豬肉及加工製品攤商暫停營業，市府今天...

非洲豬瘟中央災變中心下午4時記者會 陳駿季親上火線說明

為防堵非洲豬瘟擴散，非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午4時在農業部防檢署召開記者會，由指揮官陳駿季說明最新防疫進展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。