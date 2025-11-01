基隆宣布公有及零售攤商減1月租金 生鮮豬肉攤加碼補助1萬

因非洲豬溫中央自10月22日起實施生鮮豬肉及其製品禁運，因沒有貨源，基隆多處傳統市場豬肉及加工製品攤商暫停營業，市府今天宣布公有及零售攤販集中場攤商減免1個月租金，生鮮豬肉攤則加碼補助1萬，再加上中央的3萬，每攤最高可補助獲4萬。

市府今宣布啟動「市場攤商租金減免方案」，協助受影響攤商共度停業期間的經營困境，相關市場攤商如有符合停業條件者，可向產業發展處市場及商業發展科提出申請。

首波減免針對基隆市公有及零售攤販集中場，自10月22日禁運禁宰限令起，受影響的生鮮豬肉及豬肉製品攤販有實際停業者將減免1個月租金；生鮮豬肉攤則加碼補助1萬元，再加上中央補助3萬元，每攤最高補助4萬元；後續若中央公告延長禁運期限，市府亦將依規持續滾動調整減免期間。

市府盤點全市受影響市場共17處，生鮮豬肉攤位82攤、豬肉製品及食品攤位196攤，合計278攤。

市長謝國樑表示，面對非洲豬瘟防疫工作，市府全力配合中央防疫政策，租金減免措施不僅能減輕攤商短期營運壓力，疫後也將透過多元行銷方案重拾消費者購買信心，全力協助攤商回復商機。

產業發展處指出，此次受影響最顯著的市場包括博愛市場、仁愛市場、成功市場與信義市場等地區，涉及生鮮豬肉、豬肉製品及食品攤商約270餘戶。除租金減免外，市府亦將研擬協助推廣其他肉品及熟食替代商品，並於市場復業後舉辦行銷宣傳活動，協助業者恢復買氣。

基隆市政府表示，透過租金減免、行銷輔導與安全宣導等多面向措施，協助攤商度過防疫挑戰。