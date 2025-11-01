非洲豬瘟中央災變中心下午4時記者會 陳駿季親上火線說明

為防堵非洲豬瘟擴散，非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午4時在農業部防檢署召開記者會，由指揮官陳駿季說明最新防疫進展。

針對台中案例場的非洲豬瘟可能來源是廚餘，是否禁廚餘養豬，全民關注。雲林縣早自7年前就禁止廚餘養豬，苗栗縣政府昨晚宣布即日起縣內全面禁止使用廚餘養豬，即使未來中央宣布疫情解禁，苗栗縣仍將持續禁止廚餘養豬。

至於黑毛豬喜歡吃廚餘的說法，國民黨立委張嘉郡昨天表示，根本不是因為「黑毛豬喜歡吃廚餘」，而是黑毛豬的養育期較長，如果純使用飼料，成本較高，禁餵廚餘才能根絕非洲豬瘟。

張嘉郡昨天質詢表示，廚餘去化的問題與非洲豬瘟的防疫，這兩者必須切割來看，行政部門不能將防疫的責任加諸在豬農身上，只要不全面禁止，破口會隨時發生。對此，行政院長卓榮泰表示，目前廚餘去化已有在進行規畫，相關飼料津貼也有補助，但轉換需要時間，能不能形成長期政策，還要跟各界進行溝通。

農業部長陳駿季說，目前政策原則上是禁止廚餘養豬，未來會全面查廠，檢視廚餘設備與養豬規模是否符合規定，蒸煮設備有無落實即時監控，且符合法令規定等三大前提下才會考慮開放，目前已與新北、屏東、新竹、台中等廚餘養豬大縣溝通，持續輔導廚餘養豬場轉型。