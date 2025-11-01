快訊

苗栗縣下達禁用廚餘養豬命令 農業處：即使疫情結束仍將維持禁令

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府10月31日針對非洲豬瘟防疫問題研商，晚間並宣布即起苗栗縣全面禁止使用廚餘養豬，即使疫情過後仍持續維持禁令。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府防範非洲豬瘟疫情傳播並確保縣內養豬產業安全，昨晚宣布即日起縣內全面禁止使用廚餘養豬，即使未來中央宣布疫情解禁，苗栗縣仍將持續禁止廚餘養豬，以防疫情捲土重來，確保縣內近6萬頭豬隻與全縣畜牧業安全。

縣府農業處指出，非洲豬瘟病毒具有高度傳染性與極強環境耐受性，病毒可經受汙染的食物、廚餘或運輸工具傳播。依中央農業部與環境部專家研判，未經高溫滅菌處理的廚餘，是病毒跨區域傳播的高風險來源，因此農業部於10月22日疫情發生後，立即宣布全國暫停廚餘養豬，可見廚餘與豬瘟傳播的關聯性密切。

農業處表示，全縣養豬場共127場，飼養豬隻5萬8312頭，其中有10場使用廚餘養豬，占全縣場數7.87％，共飼養1萬3228頭，占全縣毛豬頭數22.68％。縣府綜合防疫安全、產業結構與廚餘管理現況，經研議決定即起全面禁止使用廚餘養豬。

縣府強調將主動通知相關業者停止使用廚餘養豬，並展開輔導與配套措施，包括廚餘去化配套，在禁止廚餘養豬後，縣府將與環保局及各鄉鎮市公所合作，建立「廚餘回收再利用去化機制」​推動資源化再利用，以廚餘堆肥處理為優先，輔以焚化或掩埋處理。另外，要​強化分類與運輸管理，各鄉鎮市清潔隊必須加強廚餘源頭分類與清運路線管理，避免流入非法飼料用途。

縣府也將向中央爭取轉型與照顧措施，協助豬農向中央爭取補償，苗栗縣將向中央提出8項建議，盼中央給予合法廚餘養豬戶適當補償，包括蒸煮設備折舊補助、廠房興建與貯存槽補償、廚餘處理違約金補助、飼料轉換補貼、歇業或轉型補償、低利貸款與利息補貼、稅賦減免、輔導蒸煮設備作其他用途。

在防疫與稽查執行方面，縣府將聯合動物防疫所、環保局及警察局成立跨局處稽查小組，針對各養豬場飼料來源、廚餘流向及衛生條件進行不定期檢查，違反禁令將依「動物傳染病防治條例」處罰鍰並限期改善，必要時得勒令停業。

苗栗肉品市場等待拍賣的毛豬。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
非洲豬瘟 廚餘 苗栗縣

