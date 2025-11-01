黑毛豬喜歡吃廚餘？張嘉郡打臉曝真正原因 禁餵才能根絕非洲豬瘟
國民黨立委張嘉郡呼籲應全面禁止廚餘養豬。對於媒體報導黑毛豬「喜歡吃廚餘」，她在政治評論員黃暐瀚「暐瀚撞新聞」節目上表示，根本不是因為「黑毛豬喜歡吃廚餘」，而是黑毛豬的養育期較長，如果純使用飼料，成本較高，她認為只有禁餵廚餘才能根絕非洲豬瘟。
「這話說得沒毛病」，黃暐瀚表示，如果黑毛豬真的「愛吃廚餘」、「只吃廚餘」，禁止使用廚餘餵養的日本、韓國，黑毛豬是怎麼餵的？為了不要「病從口入」，不餵養豬隻「廚餘」，就是根絕非洲豬瘟最好的辦法。
黃暐瀚表示，台灣目前每天產生2000噸的廚餘，一年77萬噸，其中43萬噸（約62%）拿去蒸煮餵豬，如果政院願意落實廚餘不餵豬，源源不絕的廚餘，可以有3種處理辦法：一是肥料化，做成肥料，農業使用，雲林已經這樣做；二是飼料化，做成飼料，再來養豬牛，日本已經這樣做；三是能源化，拿去發電，再生能源，台中、桃園已有設備。
黃暐瀚表示，也就是說處理廚餘的方法，完全可以剔除「餵豬」這個選項，豬隻也因此可以避免「病從口入」，禁絕非洲豬瘟，一舉數得。
