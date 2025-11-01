影／揭台中「廚餘噴泉」江和樹喊：阿娘威，好噁心！市府說話了

台中市霧峰垃圾掩埋場貯坑倒廚餘後，網友笑稱是「廚餘海」，經市府緊急覆土，市議員江和樹今直擊現場仍直冒「廚餘噴泉」，喊「阿娘威，好噁心！」環保局說，該掩埋場全面覆土、不再收受倒廚餘；環管署中區督查人員今稽查最終覆土時說，土層厚度均逾50公分，符合相關規定；覆土液化問題已改善。

江和樹說，霧峰「廚餘海」已被掩蓋得差不多了，但是埋不住啦，一樣在「出泉」了，真的太扯了啦，有夠臭的，太噁心了。他建議，霧峰的314公噸廚餘全數送進焚化爐，並呼籲市長盧秀燕持續監督、拜託中央幫霧峰人作主「不要再糟蹋我們霧峰人了」。

環保局說，霧峰掩埋場的廚餘貯坑位於原衛生掩埋場既有範圍內，市府已依環境部派員現場指導加強覆土；另廚餘掩埋作業以衛生掩埋場表面挖坑方式進行，目前霧峰掩埋場已全面覆土，不再收受廚餘傾倒；另環管署中區督查人員於今稽查非洲豬瘟防疫廚餘掩埋稽查作業，就最終覆土部分表示，土層大致乾燥，厚度均達50公分以上，符合相關規定；覆土液化問題已改善。

環管署督查人員建議清潔隊持續加強覆土管理，可適度摻入木屑、稻殼等吸水性材料，並評估增設防雨或截流設施，以防覆土液化或漫流情形。對此，環保局將再向中央詢問相關指引加以評估，採取最有效且安全的去化處置方式，兼顧防疫與環保。