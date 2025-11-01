台中非洲豬瘟場3度採檢陽性 將採樣飼主住家環境

中央社／ 台中31日電

台中非洲豬瘟案場環境髒亂，除堆積雜物，地板淤泥最厚達10公分。十軍團出動化學兵協助環境清消。因飼主家與豬場相連，台中市農業局與專家討論，明天進行飼主住家環境採樣。

台中市養豬場爆發非洲豬瘟，案例場2度清消，依然檢出有病毒陽性反應，30日晚間清消前進行採樣，又再驗出3處陽性，飼主的大門口、車輛也都有陽性反應。國防部30、31日派遣士兵與化學兵協助中市府整理、消毒環境。

台中市政府晚間發布新聞稿，農業局已與專家討論，11月1日將進行飼主住家環境採樣。有關案例場使用的消毒劑種類、稀釋倍率及作用時間，均依中央防疫指引及標準作業流程辦理，但因現場環境有機質含量高，影響藥劑滲透與效果。

有關案場的特約獸醫師紀又銘執業登記在龍井，卻跨區到梧棲接案，市府行文違反獸醫法第7條規定，若需跨區得報所在地政府許可。中市府副市長鄭照新上午在記者會上表示，目前對紀姓獸醫師尚未有開罰動作，仍在調查中。

農業局晚間則指出，紀獸醫師與該案例場有簽特約獸醫師，他自敘僅在今年前往該場一次並進行一般性訪視，這樣的樣態是否違反獸醫師法第7條規定，仍有疑義，已請防檢署函釋。

