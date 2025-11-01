中央補助非洲豬瘟衝擊 台中、雙北加碼

非洲豬瘟疫情造成相關產業受衝擊，台中市長盧秀燕昨宣布，中市推出3大支持方案，中央補助豬肉攤商每攤3萬元，中市加碼1萬5千元，台北、新北也齊聲跟進加碼；台中在禁止廚餘養豬期間免收廚餘清處理費，協助清運的駕駛每車次最高補助1,500元。

盧秀燕表示，中央、地方共同防疫，中市府支持第一線的防疫戰士，推出3大方案；過去廚餘清運不管焚化或掩埋，都要收取廢棄物處理費，目前禁止廚餘養豬，廚餘量大增，為鼓勵業者妥善收運，只要載運到環保局指定地點，都免收處理費。

盧秀燕說，負責載運廚餘的駕駛都是防疫夥伴，市府會依照噸數、過磅等紀錄，每車次補助250元到1500元；中央宣布傳統肉商每攤補助3萬元，中市對公私立市場的404攤豬肉攤商，每攤補助1萬5千元，也會讓補助盡快送出去。以上補助都回溯到10月23日。

北市府已祭出免收肉攤1個月租金，昨再宣布加碼補助每攤1萬元。新北市長侯友宜也宣布，除了中央補助，新北再加碼1500萬經費補助，且從寬認定，讓補貼與減免措施更具彈性，也呼籲中央統一全國補助標準。經發局補充，加碼補助辦法下周與經濟部討論後公布。

桃園市長張善政宣布將動用第二預備金約5千萬元協助業者，目前盤點將先針對廚餘清運人力、消毒水耗材、廚餘委託清運費與處理費等提出補貼方案，先以災害準備金支應。