台中染疫豬場仍驗陽性 禁運宰政策未定

非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布台中案例場病毒基因定序結果，確認基因為重組株，與中國大陸及越南的病毒株相似度高，無法確認病毒來自何處。農業部防檢署長杜麗華表示，台中案例場環境採樣仍有3處呈病毒核酸陽性，清消後會再採檢，以決定禁運、禁宰要提前或延後解禁。

應變中心表示，台中案例場病毒基因定序結果，與中國大陸及越南的病毒株相似度分別為99.95%與99.92%，雖無法確認病毒來自何處，但會善盡國際公民責任，將資料提供給世界動物衛生組織。

杜麗華表示，前晚清消前，再對台中案例場環境採樣36件，仍有3處呈現病毒核酸陽性，可見清潔狀況不佳。由於非洲豬瘟病毒具有高度保毒性、長期排毒等特性，可能在環境存活3個月之久，案例場完整清消顯得重要、急迫。除台中市梧棲案例場，其他地區的採樣結果都是陰性。

杜麗華說，前晚已有30名國軍化學兵抵達案場，與台中動保處人員共同執行清消、焚化。但案場雜物多，糞便累積厚度高，昨早再緊急請求50人支援，總計投入115名國軍，待完成清消後2、3天再度採檢，才會綜合科學數據討論禁運、禁宰是否延後或提前解禁。

農業部獸醫所長鄧明中說，之前採樣26處，仍檢出3處陽性反應，顯示之前消毒並未落實，也沒有效果。台中市副市長鄭照新說，現場雜物極多、清理困難，地板因長年汙水沉積和硬化的豬隻糞便，要徹底刮除需要龐大人力協助。

另外，中央目前禁止廚餘養豬，新北市農業局前天卻查獲泰山一處養豬場偷載廚餘養豬。市長侯友宜昨說，業者不長眼偷用廚餘，「只有重罰、沒有空間」。農業局已開罰8萬元，並由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，也封鎖廚餘槽禁止再用。

為了補邊境防疫漏洞，農業部防檢署桃園分署出動檢疫犬在桃園機場協同查緝入境包裹與行李，若嗅出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。