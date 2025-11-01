南投去化廚餘有解 將建資源化中心

南投縣政府為徹底解決每日約30公噸廚餘的去化問題，計畫在南崗工業區興建「南投縣有機廢棄物資源化中心」，透過厭氧消化、沼氣發電及資源循環技術，提高廚餘處理效率，兼顧環境保護與地方永續發展。

環保局長李易書指出，非洲豬瘟爆發後，全國禁止使用廚餘養豬，對廚餘去化造成衝擊。目前南投市、竹山鎮及魚池鄉已有堆肥設施，可自行處理每日廚餘；集集鎮則利用黑水虻幼蟲分解；草屯鎮將廚餘加工成雞飼料使用。但部分鄉鎮仍有去化困難，需要協調外縣市民間堆肥場協助處理。

縣府規畫的資源化中心土地面積約7423平方公尺，興建期預計2年，營運期20年。財政處表示，本案採BOT模式，由民間負責興建與營運，減輕政府初期投資壓力，並結合專業技術管理，確保公共建設效益與地方共榮。

李易書說，中心建置完成後，將整合全縣現有的廚餘去化方式，成為南投縣有機廢棄物集中處理的核心設施。透過厭氧消化，廚餘可轉化為沼氣發電，同時回收肥料與有機資源。

他強調，若非洲豬瘟疫情控制良好，未來仍可考慮部分恢復廚餘養豬使用，但長遠而言，縣內需完整的堆肥與資源化設施，以確保每日30公噸廚餘有效處理。縣府期望透過此次計畫，不僅解決廚餘去化問題，也提升環境資源循環效率，為地方永續發展提供示範。