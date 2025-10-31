檢方持續追查非洲豬瘟 防檢署台中副分署長今以專家身分到庭作證

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中爆發非洲豬瘟。圖／報系資料照
台中爆發非洲豬瘟。圖／報系資料照

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟案，為調查病毒來源、有無人為疏失等，台中地檢署已傳喚豬農、獸醫及台中市動保處人員，今天再找農業部動植物防疫檢疫署台中分署副分署長賴敏銓，由賴以專家、鑑定人身分具結，就目前非洲豬瘟狀況提供檢方說明。

中檢說，偵辦豬瘟專案小組成員、檢察官郭逵，今日訊問農業部動植物防疫檢疫署台中分署副分署長賴敏銓，請他以專家證人兼鑑定人身分，就目前疫情檢測程序、防疫作業規範，及病毒核酸陽性結果的專業意見提供說明，以協助釐清疫病發生情形與事證關聯。

中檢表示，另為了釐清豬瘟相關事實，檢察官康存孝昨30日也和台中市警局刑事警察大隊、調查局台中市調查處，及保安警察第七總隊，還有中檢重案支援中心檢察事務官等，共組專案團隊開會研議。

