遭轟非洲豬瘟防疫失職要求道歉 台中環保局長：若做不好請送監院

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，市議員要求環保局長陳宏益應針對非洲豬瘟防疫失職、領導無方，致廚餘之亂，要求立即向市民道歉，並要求自我評分。陳宏益說，他認真做，不自評分數。他遇到這麼緊急的事，希望可以做得更好，如果做得不好，請送監視院調查，讓事實來說話。

台中市議會警消環衛業務今質詢，市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤、謝家宜等人聯合質詢，關切廚餘去化問題，質疑環保局一開始的應變措施竟拿廚餘去掩埋，掩埋場有審慎評估嗎？廚餘含水量高直接掩埋不會產生惡臭、汙染土壤水源嗎？市民的居住環境誰來把關？質詢過程，多次要求陳宏益立即向市民道歉。

陳俞融質疑，建設局昨晚到文山廠加強廚餘覆土，包商的土不符合規定可以拿來覆蓋廚餘嗎？高含水的廚餘拿去燒，若未瀝乾，不僅降低焚化爐效率，更可能增加空汙。市府防疫慢半拍、荒腔走板，已讓市民的信任崩盤。

廚餘掩埋沒做防水布？陳宏益說，依中央指引，要倒在有不透水布的掩埋場，所以早就有了。緊急指引說土方可以；高含水廚餘進焚化廠前，會在貯坑處理過濾乾再進焚化爐。

張芬郁批，環保局在大里製造垃圾山，在霧峰出現廚餘坑、現在還有飛灰谷，要求環保局提出去化政策；陳宏益說，針對飛灰場會加強不透水布覆蓋，對於廚餘量最大的校園團膳研擬優先補助設置廚餘機設備，另大雅清潔隊已養2年的黑水虻。

謝家宜更表示，到現在環保局長陳宏益沒有道歉，面對議員質詢回答荒腔走板，環保局長嚴重失職，應該下台。