快訊

等快10分鐘…板南線列車異常「多站月台擠爆人潮」 北捷回應了

反擊王子！范姜彥豐再發4點聲明 「手握明確證據」：公理終會到來

提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

遭轟非洲豬瘟防疫失職要求道歉 台中環保局長：若做不好請送監院

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員蕭隆澤（左起）、張芬郁、陳俞融、陳淑華、謝家宜、陳雅惠今聯合質詢。記者趙容萱／攝影
台中市議員蕭隆澤（左起）、張芬郁、陳俞融、陳淑華、謝家宜、陳雅惠今聯合質詢。記者趙容萱／攝影

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，市議員要求環保局長陳宏益應針對非洲豬瘟防疫失職、領導無方，致廚餘之亂，要求立即向市民道歉，並要求自我評分。陳宏益說，他認真做，不自評分數。他遇到這麼緊急的事，希望可以做得更好，如果做得不好，請送監視院調查，讓事實來說話。

台中市議會警消環衛業務今質詢，市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤、謝家宜等人聯合質詢，關切廚餘去化問題，質疑環保局一開始的應變措施竟拿廚餘去掩埋，掩埋場有審慎評估嗎？廚餘含水量高直接掩埋不會產生惡臭、汙染土壤水源嗎？市民的居住環境誰來把關？質詢過程，多次要求陳宏益立即向市民道歉。

陳俞融質疑，建設局昨晚到文山廠加強廚餘覆土，包商的土不符合規定可以拿來覆蓋廚餘嗎？高含水的廚餘拿去燒，若未瀝乾，不僅降低焚化爐效率，更可能增加空汙。市府防疫慢半拍、荒腔走板，已讓市民的信任崩盤。

廚餘掩埋沒做防水布？陳宏益說，依中央指引，要倒在有不透水布的掩埋場，所以早就有了。緊急指引說土方可以；高含水廚餘進焚化廠前，會在貯坑處理過濾乾再進焚化爐。

張芬郁批，環保局在大里製造垃圾山，在霧峰出現廚餘坑、現在還有飛灰谷，要求環保局提出去化政策；陳宏益說，針對飛灰場會加強不透水布覆蓋，對於廚餘量最大的校園團膳研擬優先補助設置廚餘機設備，另大雅清潔隊已養2年的黑水虻。

謝家宜更表示，到現在環保局長陳宏益沒有道歉，面對議員質詢回答荒腔走板，環保局長嚴重失職，應該下台。

非洲豬瘟 廚餘 台中市

延伸閱讀

台中爆發非洲豬瘟 中市議員建議市府「100億補助家戶買廚餘機」

消失的2頭豬去哪了？梧棲豬場豬隻流向爆「羅生門」衛生局長說話了

偷懶未用防水布？台中霧峰驚爆餿水外溢 市府駁：早就有鋪設

影／台中市議會民進黨團赴監院遞狀 要求調查台中市府非洲豬瘟責任

相關新聞

提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會。防檢署署長杜麗華表示，昨晚執行台中梧棲案例場再次清消作業前，前往抽樣36件，仍...

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會，會中公布台中梧棲養豬場非洲豬瘟病毒基因定序。農業部官員說，經比對確認為重組株，...

檢方持續追查非洲豬瘟 防檢署台中副分署長今以專家身分到庭作證

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟案，為調查病毒來源、有無人為疏失等，台中地檢署已傳喚豬農、獸醫及台中市動保處人員，今天再找農業...

遭轟非洲豬瘟防疫失職要求道歉 台中環保局長：若做不好請送監院

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，市議員要求環保局長陳宏益應針對非洲豬瘟防疫失職、領導無方，致廚餘之亂，要求立即向市民道歉，並...

非洲豬瘟讓攤商哀號一片 侯友宜宣布加碼補助1500萬元

非洲豬瘟疫情，不少攤商與業者哀號一片，新北市府今天表示，為因應非洲豬瘟疫情，協助受影響豬肉及相關食品、加工品攤商，除中央...

防野豬接觸！應變中心要求廚餘掩埋場加裝阻隔設施

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會。為防堵疫情擴散，目前禁廚餘養豬，也衍生後續廚餘去化問題，外界也擔心廚餘掩埋將吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。