2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

防野豬接觸！應變中心要求廚餘掩埋場加裝阻隔設施

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心第43次會議會後記者會，由農業部防檢署署長杜麗華（中）主持。記者葉冠妤/攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會。為防堵疫情擴散，目前禁廚餘養豬，也衍生後續廚餘去化問題，外界也擔心廚餘掩埋將吸引野豬接觸。農業部林業及自然保育署今表示，廚餘掩埋場因多露天曝露，已提供相關指引，要求各縣市針對廚餘掩埋場加裝阻隔設施，防止野豬接觸。

農業部林業保育署保育管理組長羅尤娟表示，近日發現一些廚餘掩埋場露天曝露，沒有適當的阻隔設施，已發函給各縣市地方政府，要求在廚餘掩埋場加裝阻隔設施，防止野豬接觸，並已經提供臨時性、永久性電子圍籬設置指引給地方政府參考。

羅尤娟說，為防止野豬接觸廚餘，將強化野豬監測，將野豬分佈點位套疊廚餘掩埋場位置，也即刻啟動巡查，每日會有人去掩埋場周邊巡查是否有異常死亡野豬，同時也在掩埋場附近設置自動相機，監控野豬活動。

羅尤娟說，已提供緊急臨時性、永久性圍籬設置相關指引給地方政府參考，以及永久性的圍籬設置方式等相關指引，給地方政府參考，在設置阻隔設施時可以參考依循。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥指出，目前全台一天廚餘產生量約2100公噸，其中，約1700公噸進到焚化爐或掩埋場，約300公噸進入厭氧消化、黑水虻等再利用設施。

他提醒，廚餘若未瀝乾非常容易髒及臭，呼籲不管是家戶、餐廳等事業單位，儘量將廚餘水分瀝乾。此外，若有縣市廚餘去化量能不足，也會緊急調度焚化廠處理。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會。防檢署署長杜麗華表示，昨晚執行台中梧棲案例場再次清消作業前，前往抽樣36件，仍...

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會，會中公布台中梧棲養豬場非洲豬瘟病毒基因定序。農業部官員說，經比對確認為重組株，...

防野豬接觸！應變中心要求廚餘掩埋場加裝阻隔設施

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會。為防堵疫情擴散，目前禁廚餘養豬，也衍生後續廚餘去化問題，外界也擔心廚餘掩埋將吸...

廚餘要燒多久？新北議員憂焚化爐難負荷 侯友宜：做好調控

中央宣布全面禁止廚餘餵豬後，新北市每日約產生300公噸廚餘，其中約有60公噸養豬廚餘都將進入焚化爐焚燒，新北市議員邱婷蔚...

張嘉郡籲全面禁止廚餘養豬 卓榮泰：輔導轉型中需要時間

國民黨立委張嘉郡今日質詢時，表示行政院應全面禁止廚餘養豬，不能為了8％的豬隻而讓92％的豬隻冒風險，也不能把廚餘去化的壓...

挺豬肉攤度難關！中央每攤補助3萬元 台中今加碼每攤再發1.5萬元

因應非洲豬瘟疫情，農業部宣布禁運、禁宰豬隻，生鮮豬肉攤商營運受創。台中市經發局說，台中市免收公有市場未出攤使用費外，今擴...

