防野豬接觸！應變中心要求廚餘掩埋場加裝阻隔設施

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會。為防堵疫情擴散，目前禁廚餘養豬，也衍生後續廚餘去化問題，外界也擔心廚餘掩埋將吸引野豬接觸。農業部林業及自然保育署今表示，廚餘掩埋場因多露天曝露，已提供相關指引，要求各縣市針對廚餘掩埋場加裝阻隔設施，防止野豬接觸。

農業部林業保育署保育管理組長羅尤娟表示，近日發現一些廚餘掩埋場露天曝露，沒有適當的阻隔設施，已發函給各縣市地方政府，要求在廚餘掩埋場加裝阻隔設施，防止野豬接觸，並已經提供臨時性、永久性電子圍籬設置指引給地方政府參考。

羅尤娟說，為防止野豬接觸廚餘，將強化野豬監測，將野豬分佈點位套疊廚餘掩埋場位置，也即刻啟動巡查，每日會有人去掩埋場周邊巡查是否有異常死亡野豬，同時也在掩埋場附近設置自動相機，監控野豬活動。

羅尤娟說，已提供緊急臨時性、永久性圍籬設置相關指引給地方政府參考，以及永久性的圍籬設置方式等相關指引，給地方政府參考，在設置阻隔設施時可以參考依循。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥指出，目前全台一天廚餘產生量約2100公噸，其中，約1700公噸進到焚化爐或掩埋場，約300公噸進入厭氧消化、黑水虻等再利用設施。

他提醒，廚餘若未瀝乾非常容易髒及臭，呼籲不管是家戶、餐廳等事業單位，儘量將廚餘水分瀝乾。此外，若有縣市廚餘去化量能不足，也會緊急調度焚化廠處理。