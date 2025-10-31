廚餘要燒多久？新北議員憂焚化爐難負荷 侯友宜：做好調控

中央宣布全面禁止廚餘餵豬後，新北市每日約產生300公噸廚餘，其中約有60公噸養豬廚餘都將進入焚化爐焚燒，新北市議員邱婷蔚今天在議會總質詢，憂心焚化爐預算不足，恐衍生亂丟底渣等問題，且長期燒下去，焚化設備恐難以負荷。市長侯友宜回應，市府依中央防疫指引採取行動，焚化廠量能可控，未來也會將歲修納入考慮，做好萬全準備。

新北市議員邱婷蔚今天在議會質詢時關切焚化爐負荷與環境影響，指出明年度預算編列時未納入新增廚餘量，恐使焚化爐長時間高負荷運作，增加汙染與新店溪水質風險。

環保局長程大維表示，新北目前每日約產生300公噸廚餘，其中約60公噸為熟廚餘、240公噸為生廚餘，以往熟廚餘多送養豬場，而生廚餘再利用為堆肥或透過黑水虻處理，目前因防疫，全面改送新店、樹林兩座焚化廠，新北每天焚化廠可達2千600噸，目前增加數量約120公噸到150公噸，目前負荷沒有問題。

邱婷蔚也質疑，當初預算並未包含這筆廚餘焚燒量，若以現有合約保障量計算，恐導致焚化爐燒得更多、燒得更久增加周邊汙染風險。她強調，過去曾突襲檢查新店與樹林焚化廠，發現爐渣堆放於場外、惡臭難消，且新店焚化廠下方即為溪流，要求環保局每日稽查爐渣是否妥善固化，嚴防新店溪汙染。

程大維指出，焚化廠是汙染控管最穩定的設施，若歲修期間，市府將調整分流計畫，確保廚餘去化不中斷，他也強調，現階段的處理方式是權宜但必要的措施，會兼顧防疫與汙染防治。

侯友宜表示，面對中央禁用廚餘的政策，市府已提前準備，將廚餘統一送入焚化廠，以防止疫情及病媒孳生。他強調，未來會持續檢討，考量歲修期量能調控與各廠協調運作，會做好準備工作，讓環境與防疫都能兼顧。