張嘉郡籲全面禁止廚餘養豬 卓榮泰：輔導轉型中需要時間

國民黨立委張嘉郡今日質詢時，表示行政院應全面禁止廚餘養豬，不能為了8％的豬隻而讓92％的豬隻冒風險，也不能把廚餘去化的壓力加在豬農身上。對此，行政院長卓榮泰表示，過去政策與技術到達一個瓶頸，可以來做新的思考，廚餘去化已經在做規畫，也有在輔導轉型，但轉換需要時間，能否落實成為長期政策，還要再進行溝通。

張嘉郡今下午在立法院施政總質詢時關心非洲豬瘟相關議題，她指出，這次非洲豬瘟疫情震驚全國，台灣七年的防疫戰線被突破，她對於行政院團隊在第一時間果斷下達禁運、禁宰、禁廚餘等措施給予肯定，對於她提出的三項訴求，農業部昨日已具體回應，但防疫視同作戰，不能只滿足於戰術層面的迅速應變，更必須面對戰略層面上的長期缺陷。

張嘉郡表示，這次危機的爆發，正是敲響了「邊境管理」與「廚餘去化」問題上的警鐘，行政部門不能只做事後的管制，更要下決心根治破口，才能確保台灣豬產業的永續安全。

張嘉郡表示，她拜訪非常多豬農，要替這些豬農發生，非洲豬瘟非常毒，豬一旦染上必死無疑，也沒有疫苗可以預防，豬農奮鬥一輩子心血，甚至幾代的心血，很可能會一夕之間化為烏有，因此，她建議行政院全面禁止廚餘養豬，避免衝擊將近兩千億的產業鍊。

張嘉郡表示，廚餘去化的問題與非洲豬瘟的防疫，這兩者必須切割來看，行政部門不能將防疫的責任加諸在豬農身上，只要不全面禁止，破口會隨時發生。

卓榮泰答詢表示，農業部在案發當晚馬上提出「三禁」措施，也感謝產業界與豬農、生產鏈從業人員呼應配合，疫情在第一時間進行管控，目前還是有40幾萬頭豬是廚餘飼養，若要全面禁止，必須先除理廚餘去化的問題，未來是掩埋、焚燒、還是飼料化，會進行輔導轉型。

卓榮泰表示，目前廚餘去化已有在進行規畫，相關飼料津貼也有補助，但轉換需要時間，能不能形成長期政策，還要跟各界進行溝通。

農業部長陳駿季說，目前政策原則上是禁止廚餘養豬，未來會全面查廠，檢視廚餘設備與養豬規模是否符合規定，蒸煮設備有無落實即時監控，且符合法令規定等三大前提下才會考慮開放，目前已與新北、屏東、新竹、台中等廚餘養豬大縣溝通，持續輔導廚餘養豬場轉型。