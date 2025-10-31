快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
對於禁運禁宰15天期限是否延長或者提前解禁？她說，要是要看案場的清消情況，等清消完成後2、3天再抽驗，才會再綜合所有科學數據研議。示意圖／報系資料照
對於禁運禁宰15天期限是否延長或者提前解禁？她說，要是要看案場的清消情況，等清消完成後2、3天再抽驗，才會再綜合所有科學數據研議。示意圖／報系資料照

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會。防檢署署長杜麗華表示，昨晚執行台中梧棲案例場再次清消作業前，前往抽樣36件，仍有3件檢出陽性，現場清潔狀況確實不佳，也由於案場雜物多、糞便累積厚度高，今早緊急再請求50名國軍支援，目前清消作業還在進行中，待完成後2、3天再度採檢，才會綜合科學數據討論禁運、禁宰是否延後或提前解禁。

杜麗華說，目前除台中市梧棲案例場，其他地區的採樣結果都呈現陰性，除案例場，全國其他豬場都是清淨的。

但台中案例場於昨天環境採樣27件，仍有2件檢出陽性，昨天晚上執行徹底清消前，獸醫所再前往抽樣36件，結果仍有3件檢驗出陽性，這呈現出現場清潔狀況確實不佳。

她強調，由於非洲豬瘟病毒具有高度保毒性、長期排毒等特性，有可能在環境存活3個月，因此案例場的完成清消顯得非常重要跟急迫。

杜麗華說，昨天晚上9點半已經有30名國軍化學兵抵達案立場，與台中動保處人員共同執行清消、焚化。但由案場雜物多，糞便累積厚度高，今天早上又緊急向國防部請求50名人力支援，截至目前清消還在作業中，總計投入115名國軍。

農業部獸醫所所長鄧明中說明，之前採樣26處，檢出是保育色牆面及飲水器，昨天驗出陽性的地方是大門口、冰箱內部、運廚餘車的踏板，這顯示先前的消毒並未確實落實，也沒有效果，才會在場域內驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。他進一步指，流程會是清潔、消毒、乾燥，乾燥後會再採樣確認清消成效。

對於禁運禁宰15天期限是否延長或者提前解禁？她說，要是要看案場的清消情況，等清消完成後2、3天再抽驗，才會再綜合所有科學數據研議。

杜麗華表示，雖然截至目前所掌握的檢測、監測數據都呈現陰性，但不能掉以輕心，應變中心將持續提高監測跟防疫強度。

非洲豬瘟中央災害應變中心第43次會議會後記者會，由農業部防檢署署長杜麗華（中）主持。記者葉冠妤/攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心第43次會議會後記者會，由農業部防檢署署長杜麗華（中）主持。記者葉冠妤/攝影

非洲豬瘟 廚餘 台中市

延伸閱讀

非洲豬瘟衝擊...北市豬肉攤免收1個月租金 今加碼補助每攤1萬元

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

防非洲豬瘟擴散風險 台中建設局增設圍網全面防堵

影／台北關與防檢署聯手前往桃機快遞專區 強化非洲豬瘟查緝

相關新聞

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會，會中公布台中梧棲養豬場非洲豬瘟病毒基因定序。農業部官員說，經比對確認為重組株，...

新竹養豬戶違規餵廚餘 2度遭罰25萬被查封不動產才繳清

新竹縣某養豬男子從去年起陸續在政府禁止廚餘進入養豬場期間，二度把廚餘載進豬舍餵食，前後被開罰5萬與20萬元。由於該男子逾...

老饕再忍忍！全台豬隻禁宰禁運令到11月 彰化肉圓一條街公休

受到非洲豬瘟疫情的影響，全台禁宰禁運令延到11月6日，也嚴重影響豬肉製品相關業者的營運，彰化縣以肉圓一條街聞名的陳陵路，...

提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會。防檢署署長杜麗華表示，昨晚執行台中梧棲案例場再次清消作業前，前往抽樣36件，仍...

非洲豬瘟衝擊…北市豬肉攤免收1個月租金 今加碼補助每攤1萬元

非洲豬瘟衝擊，中央宣布全台禁宰、禁運15日。北市公有市場633攤豬肉攤受影響，市府已祭出免收一個月租金，今宣布加碼補助每...

台中爆發非洲豬瘟 中市議員建議市府「100億補助家戶買廚餘機」

台中爆發非洲豬瘟，市議員李中指，現在全台禁廚餘養豬，去化成問題，掩埋、焚化都被罵，建議台中市府編預算補助或贈送100萬家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。