提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會。防檢署署長杜麗華表示，昨晚執行台中梧棲案例場再次清消作業前，前往抽樣36件，仍有3件檢出陽性，現場清潔狀況確實不佳，也由於案場雜物多、糞便累積厚度高，今早緊急再請求50名國軍支援，目前清消作業還在進行中，待完成後2、3天再度採檢，才會綜合科學數據討論禁運、禁宰是否延後或提前解禁。

杜麗華說，目前除台中市梧棲案例場，其他地區的採樣結果都呈現陰性，除案例場，全國其他豬場都是清淨的。

但台中案例場於昨天環境採樣27件，仍有2件檢出陽性，昨天晚上執行徹底清消前，獸醫所再前往抽樣36件，結果仍有3件檢驗出陽性，這呈現出現場清潔狀況確實不佳。

她強調，由於非洲豬瘟病毒具有高度保毒性、長期排毒等特性，有可能在環境存活3個月，因此案例場的完成清消顯得非常重要跟急迫。

杜麗華說，昨天晚上9點半已經有30名國軍化學兵抵達案立場，與台中動保處人員共同執行清消、焚化。但由案場雜物多，糞便累積厚度高，今天早上又緊急向國防部請求50名人力支援，截至目前清消還在作業中，總計投入115名國軍。

農業部獸醫所所長鄧明中說明，之前採樣26處，檢出是保育色牆面及飲水器，昨天驗出陽性的地方是大門口、冰箱內部、運廚餘車的踏板，這顯示先前的消毒並未確實落實，也沒有效果，才會在場域內驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。他進一步指，流程會是清潔、消毒、乾燥，乾燥後會再採樣確認清消成效。

對於禁運禁宰15天期限是否延長或者提前解禁？她說，要是要看案場的清消情況，等清消完成後2、3天再抽驗，才會再綜合所有科學數據研議。

杜麗華表示，雖然截至目前所掌握的檢測、監測數據都呈現陰性，但不能掉以輕心，應變中心將持續提高監測跟防疫強度。