非洲豬瘟衝擊…北市豬肉攤免收1個月租金 今加碼補助每攤1萬元
非洲豬瘟衝擊，中央宣布全台禁宰、禁運15日。北市公有市場633攤豬肉攤受影響，市府已祭出免收一個月租金，今宣布加碼補助每攤1萬元，減輕攤商無法營業的經濟壓力。
市場處統計，公有市場豬肉攤停業比率逾9成，顯示生計受到明顯衝擊。市府為協助攤商度過營運困難，決定在免租基礎上，再加碼補助，減緩禁宰禁運造成的損失。
市場處表示，其他受非洲豬瘟無法影響的雜貨類（含豬肉食品）1124攤、飲食類（豬肉料理）310攤，仍可依實際停業日數向市場處申請租金減免。補助部分，將待中央提出一致性補貼標準後，再研議辦理。
市場處強調，此次加碼補助是支持公有市場豬肉攤商的重要措施，除穩定攤商信心外，也期望藉此維持市場經濟運作穩定，讓民眾在禁宰期結束後能盡快恢復正常採買。市場處持續關注中央政策及疫情發展，若禁宰、禁運期間延長，將再研議延長免租措施。
