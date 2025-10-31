農業部強調冷凍豬肉可供應1個月 苗栗縣公會：無需求

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導
國內因應非洲豬瘟實施禁宰、禁運15天等防疫措施，苗栗地區居民習慣採買溫體豬肉，南苗市場的肉攤攤架這段期間未營業，被其他商販借用擺放貨品，有的肉攤成了菜攤。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府針對縣內豬肉供應情況指出，農業部因應防疫期間實施禁宰禁運15天等措施，目前全國冷凍豬肉庫存約5.7萬公噸，依每日消耗量約0.22萬公噸推算，可供應約1個月；另外，禽肉替代性肉源也可支應約2個月，整體肉品供應充足，足敷民生需求。苗栗縣肉類同業公會則強調，苗栗肉類同業公會會員以販賣溫體豬肉為主，並無冷凍肉的需求。

縣府表示，中央為協助各地批發、團膳、餐飲及加工業者順暢調度肉源，農業部建立「肉類供應調度聯繫平台」，並請冷凍肉品及禽肉業者加強供應配合調度。台灣冷凍肉品工業同業公會總幹事林正祥表示，苗栗縣並無台灣冷凍肉品工業同業公會的會員，無法得知苗栗縣目前冷凍豬肉庫存數量。

縣府農業處指出，苗栗相關業者如有購買冷凍豬肉需求，可聯繫台灣冷凍肉品工業同業公會24家豬肉供應商或總幹事林正祥02-23932306；中央洽詢窗口農業部畜牧司林芩如小姐02-2381299。

另外，苗栗縣肉品市場建置防疫設備等事項，肉品市場現正辦理規畫設計程序，等完成規畫後，再函請中央補助經費建置，縣府將積極輔導協助肉品市場辦理後續事宜。

國內因應非洲豬瘟實施禁宰、禁運15天等防疫措施，苗栗地區居民習慣採買溫體豬肉，南苗市場的肉攤攤架這段期間未營業，被其他商販借用擺放貨品，有些肉攤成了菜攤。記者胡蓬生／攝影
非洲豬瘟 廚餘 農業部 苗栗縣

