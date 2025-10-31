快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

台中爆發非洲豬瘟 中市議員建議市府「100億補助家戶買廚餘機」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員李中呼籲，中市府要補助或贈送家戶小型廚餘處理機，粗估約100億元經費。記者趙容萱／攝影
台中市議員李中呼籲，中市府要補助或贈送家戶小型廚餘處理機，粗估約100億元經費。記者趙容萱／攝影

台中爆發非洲豬瘟，市議員李中指，現在全台禁廚餘養豬，去化成問題，掩埋、焚化都被罵，建議台中市府編預算補助或贈送100萬家戶各1部廚餘處理機，粗估約100億元經費。環保局長陳宏益表示，廚餘處理機除了乾式廚餘機，還有直接裝在水槽下方的「鐵胃」，攪碎後排入下水道，但主管單位有疑義，會進行研議。

李中說，非洲豬瘟是邊境失守釀禍，真正要解決問題，建議應全面禁止廚餘養豬，連養豬大縣雲林縣都已經禁止廚餘養豬，台中市也應考慮跟進。

李中強調，目前看來，去年他提案的建議市府補助或贈送每戶市民一台廚餘處理機最可行，環保局當時就說要研議，現今發生廚餘放置問題，若家家戶戶都有廚餘機，每天產生的廚餘用處理機攪拌後變成乾粉施肥或直接排入下水道，可以解決廚餘問題並節省社會成本；若以每戶補助1萬元計算，台中市目前約有100萬戶，總計經費約需100億元。

陳宏益說，以前廚餘可以賣錢，台中市售賣廚餘每年約可收入2500萬元，財、主計單位可能會對補助購買廚餘機有意見，但現在時空環境不一樣，相信會越來越多人支持，但須考慮廚餘機加熱過程熱度是否足夠、若要排放至下水道則需主管機關放寬。

非洲豬瘟 廚餘 台中市

延伸閱讀

南投每日30公噸廚餘有解！資源化中心BOT年底開工

台中市廚餘掩埋場遭爆以土石覆土 市府強調不可能使用不合格材料

偷懶未用防水布？台中霧峰驚爆餿水外溢 市府駁：早就有鋪設

支持第一線非洲豬瘟防疫戰士 盧秀燕今宣布端出3大支持方案

相關新聞

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會，會中公布台中梧棲養豬場非洲豬瘟病毒基因定序。農業部官員說，經比對確認為重組株，...

新竹養豬戶違規餵廚餘 2度遭罰25萬被查封不動產才繳清

新竹縣某養豬男子從去年起陸續在政府禁止廚餘進入養豬場期間，二度把廚餘載進豬舍餵食，前後被開罰5萬與20萬元。由於該男子逾...

老饕再忍忍！全台豬隻禁宰禁運令到11月 彰化肉圓一條街公休

受到非洲豬瘟疫情的影響，全台禁宰禁運令延到11月6日，也嚴重影響豬肉製品相關業者的營運，彰化縣以肉圓一條街聞名的陳陵路，...

提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉辦記者會。防檢署署長杜麗華表示，昨晚執行台中梧棲案例場再次清消作業前，前往抽樣36件，仍...

非洲豬瘟衝擊…北市豬肉攤免收1個月租金 今加碼補助每攤1萬元

非洲豬瘟衝擊，中央宣布全台禁宰、禁運15日。北市公有市場633攤豬肉攤受影響，市府已祭出免收一個月租金，今宣布加碼補助每...

台中爆發非洲豬瘟 中市議員建議市府「100億補助家戶買廚餘機」

台中爆發非洲豬瘟，市議員李中指，現在全台禁廚餘養豬，去化成問題，掩埋、焚化都被罵，建議台中市府編預算補助或贈送100萬家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。