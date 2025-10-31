台中爆發非洲豬瘟 中市議員建議市府「100億補助家戶買廚餘機」

台中爆發非洲豬瘟，市議員李中指，現在全台禁廚餘養豬，去化成問題，掩埋、焚化都被罵，建議台中市府編預算補助或贈送100萬家戶各1部廚餘處理機，粗估約100億元經費。環保局長陳宏益表示，廚餘處理機除了乾式廚餘機，還有直接裝在水槽下方的「鐵胃」，攪碎後排入下水道，但主管單位有疑義，會進行研議。

李中說，非洲豬瘟是邊境失守釀禍，真正要解決問題，建議應全面禁止廚餘養豬，連養豬大縣雲林縣都已經禁止廚餘養豬，台中市也應考慮跟進。

李中強調，目前看來，去年他提案的建議市府補助或贈送每戶市民一台廚餘處理機最可行，環保局當時就說要研議，現今發生廚餘放置問題，若家家戶戶都有廚餘機，每天產生的廚餘用處理機攪拌後變成乾粉施肥或直接排入下水道，可以解決廚餘問題並節省社會成本；若以每戶補助1萬元計算，台中市目前約有100萬戶，總計經費約需100億元。

陳宏益說，以前廚餘可以賣錢，台中市售賣廚餘每年約可收入2500萬元，財、主計單位可能會對補助購買廚餘機有意見，但現在時空環境不一樣，相信會越來越多人支持，但須考慮廚餘機加熱過程熱度是否足夠、若要排放至下水道則需主管機關放寬。