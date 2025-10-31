快訊

列舉防範非洲豬瘟四大無作為 國民黨：最大破口在中央政府

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。聯合報資料照
賴清德總統。聯合報資料照

台中出現非洲豬瘟疫情，國民黨今下午發文批，中央政府有四大無作為，台中傳出非洲豬瘟案例，在此應該全面防堵疫情、守護台灣豬的時刻，民進黨卻只想甩鍋給地方政府，卻忽略讓疫情進入台灣的真正大破口就藏在中央政府。

國民黨表示，賴清德總統四大無作為害慘台灣豬。第一，賴總統大開國門，病毒入境不罰、免驗。依據農業部主管法規，只要是首次輸入非故意者，就不予處罰。依據食藥署公告，價值在1千美元以下且重量在6公斤以內，就可申請免查驗。免驗又不罰簡直是國境門戶洞開。

國民黨表示，賴總統堅持國內開放廚餘養。非洲豬瘟於世界爆發時，中央猶豫不決、決策遲緩的情況下，雲林縣長張麗善為防範台灣豬陷入風險，展現魄力全面禁止廚餘養豬，遭賴總統批評「地方勿想到什麼就做什麼」。如今賴總統又放話稱貿然禁用廚餘養豬會導致「病毒的流竄及傳播會更容易」。面對可能的病毒傳播元凶，賴總統非但不阻止，更堅持開放廚餘飼養，為病毒大開門戶。

國民黨指，豬農蒸煮廚餘，不回傳紀錄也無罰則。中央聲稱建置申報系統的重點在於地方政府要針對未每日上傳照片或影片之業者稽查，但事實是，針對未上傳照片的業者中央根本沒有擬定任何罰則，地方政府只能勸導、輔導，並無法約束業者。

國民黨說明，無症狀病豬無強制篩檢SOP。日前國民黨立委楊瓊瓔質詢農業部長陳駿季，發現無症狀染疫豬隻根本沒有強制篩檢的SOP，陳駿季也只冷回會訂立更好的SOP，但直到疫情爆發才急改規定，根本就是亡羊補牢。

國民黨強調，境外病毒並不會憑空在台中出現，從國門大開、標準鬆散，到賴總統堅持廚餘養豬、中央無訂定篩檢SOP等等，都是病毒入侵的破口，層層漏洞也讓台灣豬受到牽連。呼籲民進黨作為執政黨，應負起責任面對疫情問題，而不是遇到狀況就馬上出動甩鍋、將資源投注於造謠抹黑。

