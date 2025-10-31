影／全台禁用廚餘養豬 黑水虻成去化生力軍

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
和美清潔隊的黑水虻大軍最高可去化300萬噸的廚餘。記者黃仲裕／攝影
和美清潔隊的黑水虻大軍最高可去化300萬噸的廚餘。記者黃仲裕／攝影

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情，中央下令全台禁用廚餘養豬，廚餘如何回收成為各縣市最重要的難題。彰化縣和美鎮清潔隊今年5月成立黑水虻大軍，目前每個月處理北彰化近200萬噸廚餘。和美清潔隊長葉木樹表示，未來廚餘量如果增加，黑水虻最多可以處理達300萬噸的廚餘，將可協助減少全縣三分之一的廚餘量。

和美鎮長林庚壬認為，廚餘處理用掩埋的方式很不可取，會破壞環境，湯湯水水也會造成衛生疑慮。堆肥雖然可行，但是必需使用脫水設備，環境衛生不好，空氣也不好。

葉木樹指出，黑水虻從幼蟲飼養到成蟲，約需7-13天，蟲糞可以做肥料，成蟲可以食用、做飼料，也可以做成美容產業，例如面膜。雖然黑水虻以食用熟廚餘為主，但可拌入生廚餘協助去化 。通常以較高比例的熟廚餘交雜生廚餘餵食，目前熟廚餘的量能增加，幼蟲成長較快，可以加快整體流程。

受到非洲豬瘟疫情的影響，全台畜牧場禁止用廚餘餵養豬隻，黑水虻成廚餘去化生力軍。記者黃仲裕／攝影
受到非洲豬瘟疫情的影響，全台畜牧場禁止用廚餘餵養豬隻，黑水虻成廚餘去化生力軍。記者黃仲裕／攝影
受到非洲豬瘟疫情的影響，全台畜牧場禁止用廚餘餵養豬隻，黑水虻成廚餘去化生力軍，和美清潔隊葉木樹表示，目前北彰化有近200萬噸廚餘會送到清潔隊。記者黃仲裕／攝影
受到非洲豬瘟疫情的影響，全台畜牧場禁止用廚餘餵養豬隻，黑水虻成廚餘去化生力軍，和美清潔隊葉木樹表示，目前北彰化有近200萬噸廚餘會送到清潔隊。記者黃仲裕／攝影

