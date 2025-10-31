影／全台禁用廚餘養豬 黑水虻成去化生力軍

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情，中央下令全台禁用廚餘養豬，廚餘如何回收成為各縣市最重要的難題。彰化縣和美鎮清潔隊今年5月成立黑水虻大軍，目前每個月處理北彰化近200萬噸廚餘。和美清潔隊長葉木樹表示，未來廚餘量如果增加，黑水虻最多可以處理達300萬噸的廚餘，將可協助減少全縣三分之一的廚餘量。

和美鎮長林庚壬認為，廚餘處理用掩埋的方式很不可取，會破壞環境，湯湯水水也會造成衛生疑慮。堆肥雖然可行，但是必需使用脫水設備，環境衛生不好，空氣也不好。