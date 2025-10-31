快訊

新北查獲業者偷用廚餘養豬 侯友宜：不長眼就重罰、沒空間

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜重話指出，有業者不長眼偷用廚餘「只有重罰、沒有空間」。記者葉德正／攝影
中央禁止廚餘養豬，新北市農業局昨天查獲泰山一處養豬場仍私下偷偷載回廚餘養豬。新北市議會民進黨團今天下午聚焦此案，希望新北不要成為破口。新北市長侯友宜重話指出，從事件爆發至今，新北全力稽查，有業者不長眼偷用廚餘「只有重罰、沒有空間」。

今日總質詢由議員顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪、林秉宥與蘇錦雄聯合質詢，顏蔚慈指出，市府上午才拍胸脯保證新北廚餘都進焚化爐，但馬上就查到有業者偷餵廚餘，新北主動出擊值得肯定，但希望新北不要成為下一個破口。

侯友宜指出，從10月22日第一天開始就全力稽查，查到現在已經三輪，每天都去看，只要業者不長眼睛偷用廚餘，「只有重罰、沒有空間」。

農業局長諶錫輝指出，這一場抓到罰8萬元，依照法令規定，最高可罰兩百萬元，也能累計開罰。

侯友宜強調，這案件是市府主動查查，且抓到都會把額度提到最高，絕對不手軟「養豬還在用廚餘太離譜」，都已要求業者不能以身試法，所有廚餘都要進焚化爐。

議員戴瑋姍也說，除了中央目前禁令，市府是否還有其他處罰的政策？不能讓每年兩千億產值的豬肉市場出現破口；侯友宜說，絕對不是只罰8萬，市府會持續主動出擊。

議員林秉宥則指出，非洲豬瘟生死存亡之際，業者仍心存僥倖的原因必須釐清，否則宣導、查察再多，前面幾輪稽查沒事，但查了三輪過後還是有業者鑽漏洞，是否是飼料不足，還是補助不夠，逼他們鋌而走險？

侯友宜表示，會把來龍去脈找出來，到底業者為何要冒風險去用廚餘餵豬，是習慣還是有何特殊原因，但這個案子市府要給業者清楚態度，不能心存僥倖。市府也會針對其他養豬業者能多照顧就多照顧。

非洲豬瘟 廚餘

