快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹養豬戶違規餵廚餘 2度遭罰25萬被查封不動產才繳清

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣某養豬男子從去年起陸續在政府禁止廚餘進入養豬場期間，二度把廚餘載進豬舍餵食，前後被開罰5萬與20萬元。示意圖／報系資料照
新竹縣某養豬男子從去年起陸續在政府禁止廚餘進入養豬場期間，二度把廚餘載進豬舍餵食，前後被開罰5萬與20萬元。示意圖／報系資料照

新竹縣某養豬男子從去年起陸續在政府禁止廚餘進入養豬場期間，二度把廚餘載進豬舍餵食，前後被開罰5萬與20萬元。由於該男子逾期未繳清罰鍰，執行署新竹分署查封他位於竹東鎮的不動產準備拍賣，他這才嚇得乖乖繳清。

執行署新竹分署指出，該男去年5月在政府禁止廚餘進入養豬場期間，仍把廚餘載進豬舍，被依違反動物傳染病防治條例第28條規定開罰5萬元。沒想到今年2月，他又被查到豬場內有8桶廚餘，並飼養約50頭豬，因是第2次違規，主管機關再罰20萬元，但他仍逾期未繳。

執行署新竹分署受理後，立即調查男子的財產，發現他在竹東鎮有一筆不動產，隨即請地政事務所辦理查封登記，並通知他到場說明財產狀況。不過，男子完全不理會，也沒依期限到場。

新竹分署再發執行命令，限期他繳清罰鍰或提供擔保，同時請地政人員前往現場指界、調查情況，並通知他到場配合。該男收到公文後，知道逃不掉，最終一次繳清25萬元罰鍰，分署也隨即解除查封。

新竹分署提醒，近期非洲豬瘟疫情再度升溫，依動物傳染病防治條例第28條規定，政府有權在必要時公告禁止輸送動物或搬運可能傳播病原的物品；若違反公告，可依同法第43條開罰5萬到100萬元，並得限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰之。

新竹分署強調，五打七安為政府重要政策，其中「食安」與民眾生命、身體、健康以及我國農畜產品之出口相關，因此針對相關裁罰案件，新竹分署皆會持續強力執行，違規者切勿心存僥倖。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

南投每日30公噸廚餘有解！資源化中心BOT年底開工

台中市廚餘掩埋場遭爆以土石覆土 市府強調不可能使用不合格材料

偷懶未用防水布？台中霧峰驚爆餿水外溢 市府駁：早就有鋪設

支持第一線非洲豬瘟防疫戰士 盧秀燕今宣布端出3大支持方案

相關新聞

新竹養豬戶違規餵廚餘 2度遭罰25萬被查封不動產才繳清

新竹縣某養豬男子從去年起陸續在政府禁止廚餘進入養豬場期間，二度把廚餘載進豬舍餵食，前後被開罰5萬與20萬元。由於該男子逾...

老饕再忍忍！全台豬隻禁宰禁運令到11月 彰化肉圓一條街公休

受到非洲豬瘟疫情的影響，全台禁宰禁運令延到11月6日，也嚴重影響豬肉製品相關業者的營運，彰化縣以肉圓一條街聞名的陳陵路，...

影／全台禁用廚餘養豬 黑水虻成去化生力軍

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情，中央下令全台禁用廚餘養豬，廚餘如何回收成為各縣市最重要的難題。彰化縣和美鎮清潔隊今年5月成...

新北查獲業者偷用廚餘養豬 侯友宜：不長眼就重罰、沒空間

中央禁止廚餘養豬，新北市農業局昨天查獲泰山一處養豬場仍私下偷偷載回廚餘養豬。新北市議會民進黨團今天下午聚焦此案，希望新北...

陸軍十軍團出動化學兵 協助控制中部非洲豬瘟疫情

陸軍第十軍團因應中部地區發生非洲豬瘟案例，今天迅速派遣58砲指部及36化學兵群官兵投入支援任務，協助地方政府實施案例場環...

防非洲豬瘟擴散風險 台中建設局增設圍網全面防堵

非洲豬瘟疫情進入第二輪防疫階段，台中市政府啟動跨局處防疫應變機制，全力防堵非洲豬瘟疫情擴散，中市建設局表示，目前已在文山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。