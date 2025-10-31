新竹養豬戶違規餵廚餘 2度遭罰25萬被查封不動產才繳清

新竹縣某養豬男子從去年起陸續在政府禁止廚餘進入養豬場期間，二度把廚餘載進豬舍餵食，前後被開罰5萬與20萬元。由於該男子逾期未繳清罰鍰，執行署新竹分署查封他位於竹東鎮的不動產準備拍賣，他這才嚇得乖乖繳清。

執行署新竹分署指出，該男去年5月在政府禁止廚餘進入養豬場期間，仍把廚餘載進豬舍，被依違反動物傳染病防治條例第28條規定開罰5萬元。沒想到今年2月，他又被查到豬場內有8桶廚餘，並飼養約50頭豬，因是第2次違規，主管機關再罰20萬元，但他仍逾期未繳。

執行署新竹分署受理後，立即調查男子的財產，發現他在竹東鎮有一筆不動產，隨即請地政事務所辦理查封登記，並通知他到場說明財產狀況。不過，男子完全不理會，也沒依期限到場。

新竹分署再發執行命令，限期他繳清罰鍰或提供擔保，同時請地政人員前往現場指界、調查情況，並通知他到場配合。該男收到公文後，知道逃不掉，最終一次繳清25萬元罰鍰，分署也隨即解除查封。

新竹分署提醒，近期非洲豬瘟疫情再度升溫，依動物傳染病防治條例第28條規定，政府有權在必要時公告禁止輸送動物或搬運可能傳播病原的物品；若違反公告，可依同法第43條開罰5萬到100萬元，並得限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰之。

新竹分署強調，五打七安為政府重要政策，其中「食安」與民眾生命、身體、健康以及我國農畜產品之出口相關，因此針對相關裁罰案件，新竹分署皆會持續強力執行，違規者切勿心存僥倖。