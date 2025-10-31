快訊

陸軍十軍團出動化學兵 協助控制中部非洲豬瘟疫情

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
陸軍十軍團今天動員58砲指部針對場內雜物實施清除整理外，36化學兵群同步負責對進出現場的車輛與人員實施嚴密消毒，降低擴散風險。圖／陸軍十軍團提供
陸軍第十軍團因應中部地區發生非洲豬瘟案例，今天迅速派遣58砲指部及36化學兵群官兵投入支援任務，協助地方政府實施案例場環境清理作業，針對場內廢棄物及受汙染區域環境清整，以確保環境衛生安全，防止疫情持續擴散。

陸軍十軍團表示，為杜絕疫情擴散，秉持「防疫即作戰」精神，今天除了58砲指部針對場內雜物實施清除整理外，36化學兵群同步負責對進出現場的車輛與人員實施嚴密消毒，降低擴散風險。

官兵在落實遵守防護規範下，特別針對場內廢棄物及受汙染區域進行環境清整作業，以確保環境衛生安全，防止疫情持續擴散；待清理任務完成後，化學兵群迅速針對案例場及周邊道路區域，執行全面徹底環境消毒作業，以確保防疫鏈完整，展現國軍支援防疫任務的效率與決心。

軍方並強調，此次動員充分體現國軍與地方政府密切合作，共同維護畜產業安全及公共衛生的使命，未來將持續配合相關防疫措施，確保疫情獲得有效控制。

