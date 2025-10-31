快訊

防非洲豬瘟擴散風險 台中建設局增設圍網全面防堵

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市建設局增設疫區圍網全面防堵擴散風險。圖／台中市政府提供
非洲豬瘟疫情進入第二輪防疫階段，台中市政府啟動跨局處防疫應變機制，全力防堵非洲豬瘟疫情擴散，中市建設局表示，目前已在文山掩埋場設置乙種圍籬；昨日動員人力與機具於疫區增設防塵網，今日再支援吊車作業，協助完成上部圍設，有效阻隔鳥類等動物進入疫區，進一步切斷可能的傳播途徑。

建設局長陳大田表示，非洲豬瘟傳染途徑多元，配合防疫需求，第二輪非洲豬瘟疫情防疫階段，除了配合環保局完成1處作業區圍籬架設及2處備用區紐澤西護欄圍設外，也協助農業局於染疫豬舍設置隔離網，防止犬貓、鼠類等動物進出，降低疫情擴散風險。

為強化防疫層級，除台中市農業局及環保局第一時間投入防疫作業外，建設局昨天動員人力與機具，於疫區增設防塵網，並在文山掩埋場設置乙種圍籬，採鋼筋打入支撐以提升穩固性。

建設局今日再投入吊車設備，協助完成上層圍籬設置，進一步封閉疫區邊界，阻絕鳥類及其他動物入侵，有效防止病毒外溢，確保防線更為嚴密；此外，因應環保局掩埋場覆土需求，也協助開挖既有堆置土石方，並由環保局確認其作為掩埋覆土的合宜性，全力配合市府防疫作業推動。

台中市府指出，秉持「通盤部署、嚴密防堵」的防疫原則，持續整合跨局處資源，強化防疫體系與應變能量，防疫大任人人有責，各局處將以最高規格落實各項防疫措施，嚴守防線，共同守護市民健康與畜牧產業安全。

非洲豬瘟 廚餘

