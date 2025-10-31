快訊

消失的2頭豬去哪了？梧棲豬場豬隻流向爆「羅生門」衛生局長說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員蕭隆澤（左起）、張芬郁、陳俞融、陳淑華、謝家宜、陳雅惠關心梧棲養豬場豬隻流向。記者趙容萱／攝影
台中市議員蕭隆澤（左起）、張芬郁、陳俞融、陳淑華、謝家宜、陳雅惠關心梧棲養豬場豬隻流向。記者趙容萱／攝影

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，市議員陳俞融質疑，梧棲養豬場運到大安肉品市場的豬隻流向疑雲重重，竟有2版本，衛生局掌握到30頭豬，但根據大安肉品市場登錄卻有32頭，多出2頭流向成謎；市議員張廖乃綸也盼市府資訊透明化。對此，衛生局長曾梓展說，大安肉品市場登錄數是是養豬戶告知的預估數目32頭，實際30頭豬。

30頭還是32頭？梧棲豬場豬隻流向不明!廚餘問題處理鬆散，堆肥場爆滿!市議員陳俞融等人要求市府立刻清查，並要求環保局長針對非洲豬瘟防疫領導無方，向市民道歉下台負責。

台中市議會警消環衛業務今質詢，市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤、謝家宜等人，梧棲養豬場運到大安肉品市場的豬隻流向疑雲重重，衛生局和肉品市場內部數字兜不攏，市府連最基本的豬隻數量都搞不清楚，要求市府盡速清查向市民報告。

陳俞融指出，先前曾梓展在市府記者會說，10月13日梧棲豬場運了30頭豬到大安肉品市場，途中死了2頭，實際拍賣屠宰28頭，衛生局也說追查了28頭豬，流向台中、彰化、嘉義市面上，但陳俞融根據農會內部取得的大安肉品市場拍賣編號表照片，當天梧棲豬場實際進到肉品市場清點接收的豬隻竟有32頭。

陳俞融指出，依照肉品市場慣例，無法拍賣的豬隻會標註「車迫」（車輛運輸過程緊迫）或「化製」。那天到底運了幾頭豬？是30頭還是32頭？中間消失的豬去哪了？那消失的2頭豬，是死在路上還是進場後才被判定化製？市府連最基本的數字都兜不攏，市民如何相信市府的疫調能力？

陳雅惠批評，盧市府面對非洲豬瘟說法反覆、數據混亂，連撲殺豬隻數都交代不清，防疫資訊管理失能，讓人質疑專業與誠信。

非洲豬瘟 廚餘

