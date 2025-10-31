影／台北關與防檢署聯手前往桃機快遞專區 強化非洲豬瘟查緝

為強化邊境防堵非洲豬瘟疫情，台北關今日由一級主管率隊，與農業部防檢署桃園分署檢疫犬隊前往桃園機場快遞貨物專區，針對來自中國大陸、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物，展開聯合查緝行動。

台北關表示，海關一向以高標準、高規格態度把守國門，針對自高風險地區輸入的一般貨物與快遞貨物，加強抽核與人工開箱查驗比率，並不定期由一級主管親自帶隊執行非洲豬瘟專案查緝，以強力防堵豬肉製品闖關，未來將持續強化邊境管制作為，與防檢署桃園分署檢疫犬隊密切合作，共同守護國境安全，防堵疫情入侵，同時呼籲國人切勿攜帶或輸入豬肉製品，違者將依「動物傳染病防治條例」移送防檢署裁罰。

台北關副關務長范天行指出，此次行動主要是配合政府防疫政策，避免非洲豬瘟病毒流入國境。海關與防檢署桃園分署之間保持橫向聯繫，每週至少兩次以上聯合查緝，無論白天或夜間均機動出擊。貨物尚未通關前，兩單位即在理貨區進行預先查驗。由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查，如發現豬肉製品，隨即移交防檢署桃園分署處理，防止問題貨品流入市面。

范天行並說明，海關針對越南、柬埔寨、泰國等東南亞高風險地區貨物，除採取百分之百Ｘ光查驗外，也有機動巡查隊不定期進入理貨區，加強查核。當貨量較大時，會請防檢署桃園分署派遣檢疫犬支援，確保防疫防線滴水不漏，將病毒杜絕於境外。