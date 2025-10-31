快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台北關與防檢署聯手前往桃機快遞專區 強化非洲豬瘟查緝

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影

為強化邊境防堵非洲豬瘟疫情，台北關今日由一級主管率隊，與農業部防檢署桃園分署檢疫犬隊前往桃園機場快遞貨物專區，針對來自中國大陸、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物，展開聯合查緝行動。

台北關表示，海關一向以高標準、高規格態度把守國門，針對自高風險地區輸入的一般貨物與快遞貨物，加強抽核與人工開箱查驗比率，並不定期由一級主管親自帶隊執行非洲豬瘟專案查緝，以強力防堵豬肉製品闖關，未來將持續強化邊境管制作為，與防檢署桃園分署檢疫犬隊密切合作，共同守護國境安全，防堵疫情入侵，同時呼籲國人切勿攜帶或輸入豬肉製品，違者將依「動物傳染病防治條例」移送防檢署裁罰。

台北關副關務長范天行指出，此次行動主要是配合政府防疫政策，避免非洲豬瘟病毒流入國境。海關與防檢署桃園分署之間保持橫向聯繫，每週至少兩次以上聯合查緝，無論白天或夜間均機動出擊。貨物尚未通關前，兩單位即在理貨區進行預先查驗。由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查，如發現豬肉製品，隨即移交防檢署桃園分署處理，防止問題貨品流入市面。

范天行並說明，海關針對越南、柬埔寨、泰國等東南亞高風險地區貨物，除採取百分之百Ｘ光查驗外，也有機動巡查隊不定期進入理貨區，加強查核。當貨量較大時，會請防檢署桃園分署派遣檢疫犬支援，確保防疫防線滴水不漏，將病毒杜絕於境外。

防檢署桃園分署秘書徐萬德則表示，兩單位橫向聯繫一直緊密，透過情資分享與協同查驗機制，只要台北關有機動查核任務，桃園分署即派員及犬隻配合執行。憑藉犬隻靈敏的嗅覺，加上海關Ｘ光檢測與強制查驗權，能針對高風險地區貨物進行全面、精準查驗，確保桃園機場邊境防線穩固，讓民眾安心。

海關人員用拉曼光譜儀檢測快遞貨物的粉末。記者季相儒／攝影
海關人員用拉曼光譜儀檢測快遞貨物的粉末。記者季相儒／攝影
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影
快遞專區的貨物都要經過Ｘ光檢查，有可疑的貨物海關會標記後拉出查驗。記者季相儒／攝影
快遞專區的貨物都要經過Ｘ光檢查，有可疑的貨物海關會標記後拉出查驗。記者季相儒／攝影
海關人員在快遞專區隨機開箱查驗快遞貨物。記者季相儒／攝影
海關人員在快遞專區隨機開箱查驗快遞貨物。記者季相儒／攝影
海關人員在快遞專區隨機開箱查驗快遞貨物。記者季相儒／攝影
海關人員在快遞專區隨機開箱查驗快遞貨物。記者季相儒／攝影
海關人員在快遞專區隨機開箱查驗快遞貨物。記者季相儒／攝影
海關人員在快遞專區隨機開箱查驗快遞貨物。記者季相儒／攝影
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影
海關人員用拉曼光譜儀檢測快遞貨物的粉末。記者季相儒／攝影
海關人員用拉曼光譜儀檢測快遞貨物的粉末。記者季相儒／攝影
快遞專區的貨物都要經過Ｘ光檢查。記者季相儒／攝影
快遞專區的貨物都要經過Ｘ光檢查。記者季相儒／攝影
海關以高標準、高規格態度把守國門，針對自高風險地區輸入的一般貨物與快遞貨物，加強抽核與人工開箱查驗比率。記者季相儒／攝影
海關以高標準、高規格態度把守國門，針對自高風險地區輸入的一般貨物與快遞貨物，加強抽核與人工開箱查驗比率。記者季相儒／攝影
海關以高標準、高規格態度把守國門，針對自高風險地區輸入的一般貨物與快遞貨物，加強抽核與人工開箱查驗比率。記者季相儒／攝影
海關以高標準、高規格態度把守國門，針對自高風險地區輸入的一般貨物與快遞貨物，加強抽核與人工開箱查驗比率。記者季相儒／攝影
海關人員在快遞專區隨機開箱查驗快遞貨物。記者季相儒／攝影
海關人員在快遞專區隨機開箱查驗快遞貨物。記者季相儒／攝影
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影
農業部防檢署桃園分署檢疫犬協同查緝，由於犬隻嗅覺靈敏度為人類百萬倍以上，能大幅提升行政效率與查緝精準度，一旦犬隻偵測出可疑氣味，海關人員立即開箱檢查。記者季相儒／攝影
快遞專區的貨物都要經過Ｘ光檢查。記者季相儒／攝影
快遞專區的貨物都要經過Ｘ光檢查。記者季相儒／攝影

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

支持第一線非洲豬瘟防疫戰士 盧秀燕今宣布端出3大支持方案

影／台中市議會民進黨團赴監院遞狀 要求調查台中市府非洲豬瘟責任

影／台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

防堵非洲豬瘟 中央災變中心下午3時30分記者會

相關新聞

台中養豬場特約醫師抱屈「被開刀」等收罰單 中市府：還在調查

台中市梧棲一間養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，案場特約獸醫師紀姓獸醫師雖從頭到尾未到現場，卻遭約談且可能因違反獸醫師法遭開罰...

抓包！泰山養豬場偷蒸煮廚餘 新北開罰8萬元、封鎖廚餘桶禁啟用

新北市府農業局30日主動前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反動物傳染病防治...

消失的2頭豬去哪了？梧棲豬場豬隻流向爆「羅生門」衛生局長說話了

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，市議員陳俞融質疑，梧棲養豬場運到大安肉品市場的豬隻流向疑雲重重，竟有2版本，衛生局掌握到30...

支持第一線非洲豬瘟防疫戰士 盧秀燕今宣布端出3大支持方案

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國豬隻禁運禁宰、禁止廚餘餵豬，相關產業與廚餘清運皆面臨挑戰。台中市長盧秀燕今天宣布，中...

影／台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

台中市梧棲一處養豬場爆發全台首例非洲豬瘟，場內被兩度檢出環境帶有非洲豬瘟病毒陽性，農業部請求國防部支援，昨晚已出動80名...

防非洲豬瘟擴散風險 台中建設局增設圍網全面防堵

非洲豬瘟疫情進入第二輪防疫階段，台中市政府啟動跨局處防疫應變機制，全力防堵非洲豬瘟疫情擴散，中市建設局表示，目前已在文山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。