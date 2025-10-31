快訊

南投每日30公噸廚餘有解！資源化中心BOT年底開工

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
廚餘桶放置戶外示意圖。本報資料照片
廚餘桶放置戶外示意圖。本報資料照片

非洲豬瘟爆發後，全國廚餘禁止養豬，焚化爐或掩埋場處理常出現臭味與廢水溢流。為徹底解決南投縣每日約30公噸廚餘的去化問題，縣府決定興建「南投縣有機廢棄物資源化中心」，透過厭氧消化、沼氣發電及資源循環技術，提升廚餘處理效率，兼顧環境保護與地方永續發展。

環保局長李易昌表示，非洲豬瘟爆發後，全國廚餘禁止養豬，對廚餘去化造成衝擊。目前南投市、竹山鎮及魚池鄉已有堆肥設施，可自行處理每日廚餘；集集鎮利用黑水虻幼蟲分解廚餘；草屯鎮則加工成雞飼料使用。李易昌指出，部分鄉鎮仍有廚餘去化困難，需要協調外縣市民間堆肥場協助處理。

縣府規劃於南崗工業區興建「南投縣有機廢棄物資源化中心」，土地面積約7423平方公尺，興建期2年、營運期20年。李易昌說，若非洲豬瘟疫情控制良好，未來可考慮恢復部分廚餘養豬使用，但長遠而言，縣內仍需完整堆肥與資源化設施，確保每日30公噸廚餘有效處理。

財政處表示，本案用地為南投市大崗段106、107地號，透過BOT模式，民間參與營運，降低政府初期投資壓力，並結合專業技術管理，確保公共建設效益與地方共榮。縣府期望藉由此次計畫，不僅解決廚餘處理問題，也提升環境資源循環效率，達成環保、能源與經濟多重目標。

李易昌強調，中心建置完成後，將成為南投縣有機廢棄物集中處理的核心設施，整合各鄉鎮現有去化方式，提升全縣廚餘處理能力，也為地方永續發展提供示範。

非洲豬瘟後全面禁止廚餘養豬，廚餘處理成了棘手問題，南投縣政府決定興建有機廢棄物資源化中心，解決縣內每日30公噸的廚餘。圖／本報資料照片
非洲豬瘟後全面禁止廚餘養豬,廚餘處理成了棘手問題,南投縣政府決定興建有機廢棄物資源化中心,解決縣內每日30公噸的廚餘。圖／本報資料照片

