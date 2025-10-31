台中養豬場特約醫師抱屈「被開刀」等收罰單 中市府：還在調查
台中市梧棲一間養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，案場特約獸醫師紀姓獸醫師雖從頭到尾未到現場，卻遭約談且可能因違反獸醫師法遭開罰，抱屈「拿我開刀」，若收到罰單只能去繳。市府今天說明，目前尚未針對紀姓獸醫師開罰，一切都還在調查中，感謝所有關係人體諒。
紀姓獸醫師是案例場特約獸醫施，不過案例場在豬隻死亡後並未通知他，從頭到尾不在現場；紀今天在個人臉書發文，直言獸醫師何苦為難獸醫師，農業局長強力施壓要究責，勢必拿他開刀，以可能違反獸醫師法第7條「未申請核備跨區執業」為由開罰，若此案成立幾乎全國獸醫師都會觸法。
非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，現場媒體詢問紀姓獸醫師遭遇，台中市副市長鄭照新回應，市府從未在任何公開場合表示如何處理，目前就是調查了解，會同專業司法單位做出專業判斷，當事人可能比較焦慮、較多表達，請體諒，但市府尚未開罰紀姓獸醫師。
媒體也詢問案例場的斃死豬化製三聯單疑似遭到塗改、是否有未經化製的豬隻流入市面，農業局長張敬昌說，關於化製三聯單的一切問題，都已經移送檢調，尊重司法調查。另外有媒體指出，送往大安肉品市場拍賣的豬隻編號到32號，是否是32頭豬？張回應，送入市場拍賣就是30頭，途中死掉2頭，拍賣屠宰28頭。
媒體詢問，針對案場豬農陳姓父子在疫調初期口述的死亡豬隻數量有誤，目前調查進度如何？張敬昌說，該案送往檢調，由司法單位偵辦。媒體也問，農業部長陳駿季昨表示病毒來源自境外，基因定序結果如何？農業部次長杜文珍說，基因定序由獸醫所負責，若有完整報告會由中央災害應變中心統一對外說明。
民進黨台中市議會黨團今天上午赴監察院遞交陳情書，希望監院協助調查台中市政府在非洲豬瘟疫情中的行政疏失並追究責任。鄭照新說，市府對此的一貫態度就是獎懲分明，疫情中同仁若有違法絕不寬貸，但廣大基層都非常努力防疫，要予以鼓勵。
