台中市廚餘掩埋場遭爆以土石覆土 市府強調不可能使用不合格材料

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長鄭照新（左三）表示，土石進入掩埋場都經過環保局檢驗，不可能使用不合格材料。記者陳敬丰／攝影
台中市爆發全台首例非洲豬瘟疫情，全國禁止廚餘餵豬，廚餘量大增，台中先前多以掩埋處理，有議員爆料，昨天行政院長卓榮泰視察後，市府連夜覆土，卻使用不合格的土石，提油救火；市府今天強調，土石進入掩埋場都經過環保局檢驗，不可能使用不合格材料。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，台中市副市長鄭照新表示，30日後廚餘掩埋場從緊急開設的12處縮減為3處，還沒禁止廚餘餵豬時，台中每天熟廚餘約120公噸，禁止餵豬後，每天約250公噸，昨天共287公噸，其中187公噸焚化發電，100公噸掩埋，目前量能無虞。

民進黨議員江肇國昨晚爆料，卓榮泰視察文山掩埋場後，台中市長盧秀燕現場承諾加強覆土，晚上市府連夜調派養工處各區隊包商載運土石，但到現場才發現土石充滿石頭、土塊，無法使用，只能請回，無疑是提油救火，亂成一團，沒一天讓人放心。

環保局回應，掩埋場的覆土依照規定要使用粒徑較小的沙土，才能較好掩蓋氣味，昨晚建設局主動表示要幫忙載運土石，但到掩埋場後，環保局認為土方粒徑較大不適合。鄭照新也說，環保局都會在掩埋場檢驗，且中央持續稽查，不可能使用不合規格的材料。

昨日霧峰掩埋場遭拍到廚餘坑汙水溢流，環保局指出，廚餘水外溢是因為廚餘含水性較高，砂土覆蓋後經過一段時間沉澱，土石比重較大沉降到廚餘下方，上方才會冒水，但絕對都在掩埋坑內；前幾天台中下大雨，掩埋場部分低窪處有雨水，並非全部都是廚餘水。

鄭照新強調，掩埋場從12處縮減到3處之後，封閉的掩埋場都按中央指引，每50公分廚餘覆土30公分，市府還加強標準到覆土50公分；外界傳言掩埋場沒有鋪設防水布，他昨晚看政論節目還聽到這類說法，要鄭重聲明，所有掩埋場都有不透水布。環保局補充，緊急掩埋場原本就是衛生掩埋場，底層都有2層不透水布。

